Fachgesellschaft warnt vor Diabetes-Pandemie in Deutschland

Die Zahl der Diabetes-Kranken in Deutschland beträgt nach jüngsten Angaben der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) mindestens acht Millionen und nimmt stetig zu. Täglich würden bundesweit etwa 1500 neue Fälle, vor allem vom Typ-2-Diabetes, registriert, sagte DDG-Sprecher Baptist Gallwitz der dpa am Vorabend des Weltdiabetestages am 14. November.