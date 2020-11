Ungarn erhält erste „Sputnik V“-Impfstoffproben schon nächste Woche

„Das Hauptthema des Treffens war die Organisation derund der gemeinsamen Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs 'Sputnik V' in Ungarn. Denis Manturow bestätigte, dass diedes Impfstoffs nächste Woche in Ungarn eintreffen werden“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

„Auf dem Territorium Ungarns wird derzeit eine entsprechende Produktionsstätte vorbereitet. So könnte Ungarn das erste Land der Europäischen Union werden, in dem die Herstellung des russischen Impfstoffs organisiert wird („Sputnik V“ – Anm. d. Red.)“, heißt es weiter.

ek/mt/sna