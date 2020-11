BioNTech-Investoren rechnen mit Corona-Impfungen ab Anfang 2021

„Wir hoffen, dass Anfang 2021 die Zulassung vorliegt und geimpft werden kann“, sagten Thomas Strüngmann und Michael Motschmann der „Süddeutschen Zeitung“ laut Vorabbericht.

Er vertraue dem Impfstoff von BioNTech voll und ganz, erklärte Strüngmann.

„Er wurde bislang an fast 22.000 Probanden getestet. Keiner hat meines Wissens bis dato schwerwiegende Nebenwirkungen gezeigt“, fügte er hinzu.

Motschmann wies darauf hin, dass BioNTech mit einer völlig neuen Technologie arbeite, der Boten-RNA. Der Körper bekomme quasi die Bauanleitung gespritzt, um sich selbst zu wehren.

„Das ist die Zukunft des Impfens und nicht nur des Impfens, sondern auch der Krebstherapie“, sagte er.

Das deutsche Unternehmen BioNTech selbst gab gegenüber der RIA Novosti am Freitag an, keine Angaben über den Zeitpunkt des Beginns der Corona-Impfungen in Deutschland machen zu können - dies hänge von der Entscheidung der Aufsichtsbehörde ab. Außerdem stellte es fest, dass ihm noch keine Informationen von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zu Verfügung stehen würden, wann der Impfstoff in der EU zugelassen werde.

Corona-Impfstoff zu 90 Prozent wirksam

BioNTech/Pfizer hatten am Montag bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Gesammelt wurden die Daten von einem externen, unabhängigen Data Monitoring Committee (DMC) im Rahmen der laufenden Phase-3-Studie, an der bislang insgesamt 43.538 Probanden in verschiedenen Ländern teilnahmen. Die eine Hälfte bekam den mRNA-Impfstoff, die andere Hälfte erhielt ein Placebo.

Für die dritte Novemberwoche sei bereits die Einreichung eines Antrags zur Notfallzulassung (Emergency Use Authorization - EUA) bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) geplant.

