Youtube sperrt Sputnik Deutschland: Corona-Demo als „Desinformation“

Derzeit werden massenweise Kanäle auf der Online-Plattform Youtube von dem Betreiber gelöscht. Dabei trifft es immer häufiger alternative Medien, sowie Aktivisten aus dem Bereich der Querdenker und Regierungskritiker. So hatten unter anderem bereits der Journalist Ken Jebsen, das Onlinemagazin Rubikon, sowie der Unternehmer Samuel Eckert mit Repressionen von Youtube zu kämpfen.

Jetzt auch Sputnik …

Nun wurde auch der Youtube-Kanal von Sputnik Deutschland vorübergehend lahmgelegt. Die Plattform deaktivierte die Funktion, weitere Videos zu veröffentlichen. Eine Woche lang soll dies gelten, beginnend an diesem Mittwoch. Sputnik stimmt nun sein Vorgehen gegen die Maßnahme ab. Widersprüche gegenüber Youtube sind äußerst schwierig und überwiegend nicht erfolgsversprechend. Im Regelfall verweist Youtube auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Plattform einen großen Interpretations- und Spielraum lassen.

Ein seltsamer Grund …

Grund für die Sperrung der Upload-Funktion sei laut Youtube ein Livestream am 10. Oktober gewesen. Das Video mit dem Titel „Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in London“ zeigte unkommentiert Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in der britischen Hauptstadt. Als Grund für die Löschung des Videos und die Still-Legung des Kanals gab Youtube lediglich „Covid Misinformation“ an. Diese Begründung ist bemerkenswert. Nicht mehr als das unkommentierte Übertragen einer öffentlichen Veranstaltung, die Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung abbildet, schien Youtube zu stören. Kritische Demonstrationen in Deutschland konnten hingegen bisher ohne Konsequenzen auf dem Kanal geteilt werden.

Wir machen weiter …

Sputnik Deutschland wird seine Videos in den kommenden Tagen auf Facebook und auf seiner Webseite veröffentlichen. Unser Video-Podcast „Basta Berlin“ wird darüber hinaus auf dem Youtube-Kanal „Sputnik MJ“ zu sehen sein, bis der reguläre Youtube-Kanal wieder zur Verfügung steht. Die Veröffentlichung aller in dem Zeitraum der Sperrung entstandenen Filme werden außerdem nachträglich hochgeladen.