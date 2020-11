Umfrage zeigt, was Armenier von Russen denken

Knapp 84 Prozent der Menschen stehen demnach gut gegenüber Russland. Nur 9,4 Prozent der Befragten sind einer anderen Meinung. 6,8 Prozent der Armenier fanden es schwierig, diese Frage zu beantworten.

Russland ein freundliches Land für Armenien

Die Mehrheit der Befragten – 62,3 Prozent – nannten Russland ein freundliches Land für Armenien. Auf dem zweiten Platz liegt Frankreich mit 39,9 Prozent, auf dem dritten der Iran mit 6,4 Prozent. 5,8 Prozent der Befragten bezeichneten die USA als freundlich und 1,2 Prozent sowie 0,6 Prozent der Armenier fanden Deutschland bzw. Georgien freundlich. 4,6 Prozent der Menschen fanden es schwer, diese Frage zu beantworten.

Knapp 85 Prozent der Armenier halten Russland für einen Verbündeten ihres Landes. 11,6 Prozent sind damit nicht einverstanden. 3,6 Prozent der Befragten konnten keine Antwort auf diese Frage geben.

Die Mehrheit der Befragten (79,6 Prozent) zeigte sich bereit, militärpolitische Hilfe von Moskau zu erhalten. 14 Prozent der Einwohner Armeniens würden eine solche Hilfe seitens Frankreichs akzeptieren, knapp sieben Prozent sind bereit zur Hilfe des Irans, fünf Prozent von den USA und 0,4 Prozent von Deutschland. Mehr als zwölf Prozent stimmten für die Variante „Anderes“, und 7,4 Prozent fanden es schwer, die Frage zu beantworten.

Die Studie wurde am 17. November im Format eines Telefon-Interviews durchgeführt. Befragt wurden 501 Menschen. Der maximale statistische Fehler für die Daten beträgt 4,3 Prozent.

Vereinbarung zu Bergkarabach

In der Nacht auf den 10. November hatten Russland , Aserbaidschan und Armenien ein Abkommen über die Einstellung des Feuers in Bergkarabach unterzeichnet. Darin heißt es unter anderem, dass die aserbaidschanischen und armenischen Militärs in den von ihnen besetzten Stellungen bleiben und Gefangene austauschen sollen.

Armenien soll die Bezirke Kəlbəcər, Laçın und Ağdam an Baku zurückgegeben. Darüber hinaus sollen in Bergkarabach russische Friedenstruppen stationiert werden. Die Gruppe wird aus 1960 russischen Friedensstiftern, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Fahrzeugen und Spezialtechnik bestehen.

Die Situation in Bergkarabach hatte sich am 27. September zugespitzt. Armenien und Aserbaidschan gaben sich immer wieder gegenseitig die Schuld am Ausbruch der Kämpfe. Die Situation erschwerte sich dadurch, dass Baku aktiv von der Türkei (Nato-Mitglied) unterstützt wurde. Armenien ist seinerseits Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS).

sna/sb