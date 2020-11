Türkische Einsatzkräfte gehen gegen kurdische Organisation vor – Ärzte und Juristen im Visier

Türkische Einsatzkräfte sind in mehreren Provinzen gegen viele Justiz-Vertreter vorgegangen. Wie die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag meldete, seien am Morgen insgesamt 72 Personen festgenommen worden – darunter 24 Anwälte und mehrere Ärzte.