Österreich wird Corona-Massentests unter Lehrern und Polizisten durchführen

In Österreich sollen nach Angaben der Regierung alle Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungskräfte in Kindergärten und Polizeibeamten auf das Coronavirus getestet werden.

Die Tests für die Lehrkräfte und die Kindergartenmitarbeiter sollen am 5. und 6. Dezember durchgeführt werden. Dafür sollen mehr als 100 Testzentren zur Verfügung gestellt werden. Am 7. und 8. Dezember sollen dann 40.000 Polizisten an die Reihe kommen. Weitere Massentests sind Anfang 2021 geplant. Bei der Durchführung sollen Militär, Feuerwehr und Sanitätsdienste helfen.

Die gesamte Bevölkerung könnte sich somit bis Weihnachten testen lassen. Die Teilnahme an den Tests sei für alle Menschen freiwillig, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz

„Diese Massentests sind bis zur Impfung eine große Chance für Österreich, den Weg zur Normalität zurückzufinden“, so Kurz.

Die Behörden haben dafür nach eigenen Angaben bereits sieben Millionen Antigen-Schnelltests von den Firmen Roche und Siemens bestellt. Weitere Bestellungen sollen folgen. Die Ergebnisse bei diesen Tests würden innerhalb von 15 Minuten bereit sein, so die Regierung. In Gemeinden mit besonders hohen Infektionszahlen soll es Gratistests für alle auch schon früher geben.

Corona-Pandemie

Seit Beginn der Pandemie wurden in Österreich laut Behördenangaben (vom 20. November) 234.670 Corona-Fälle nachgewiesen. Es gibt insgesamt 2097 Todesopfer. Genesen sind 116.487 Menschen.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

