„Querdenken“-Rednerin vergleicht sich mit Sophie Scholl – und erntet mächtig Kritik

Eine Rednerin hat sich bei einer „Querdenken“-Kundgebung in der Innenstadt von Hannover mit Sophie Scholl verglichen. Der Vergleich mit der berühmten Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime mutet jedoch einigen absurd an – Bundesaußenminister Heiko Maas etwa übte an der Äußerung deutliche Kritik.