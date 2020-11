Wenn die Corona-Maßnahmen nicht mehr ziehen – Was raten Psychologen?

Wie Eltern ihren Kindern die AHA-Regeln näherbringen können, dafür gibt es bei einer simplen Anfrage in der Google-Suche „Corona-Maßnahmen erklären“ eine Fülle von Treffern. Die Links führen zu kindgerechten Anleitungen beispielsweise zum Nutzen und Tragen einer Atemmaske. So heißt es auf der Seite kindergesundheit-info.de unter anderem:

„Zwingen Sie Ihr Kind nicht zum Tragen einer Maske, sondern versuchen Sie ihm je nach Alter, den Schutz zu erklären und spielerisch näherzubringen.“

Dazu können Eltern gemeinsam mit den Kindern das Anziehen, Tragen und Ablegen der Maske zu Hause vor dem Spiegel üben, sie bei Spaziergängen probetragen, das Lieblingsstofftier damit ausstatten oder die Mund-Nasen-Bedeckung individuell dekorieren, um die Akzeptanz dieser Schutzmaßnahme beim Kind zu erhöhen. Dafür sei auch wichtig, dass die anderen Personen im Umfeld des Kindes mit gutem Beispiel vorangingen.

Was für Kinder bedacht wurde, wäre möglicherweise auch für die Erwachsenen angebracht. Ein Blick auf die Demonstrationen mit wachsenden Zahlen von Maßnahmen-Kritikern in Berlin, Leipzig und anderswo genügt, um zu sehen: Es kann um die Akzeptanz der AHA-Regeln zur Bekämpfung der Pandemie nicht allzu gut bestellt sein. Verwundern sollte dies jedoch nicht, angesichts der teils vollkommen widersprüchliche Aussagen zu Sinn und Unsinn bestimmter Maßnahmen vonseiten der Regierenden gerade zu Beginn der Pandemie. Oder wenn diese auf Fotos zu sehen waren, wie sie ohne Mund-Nasen-Bedeckung in engem Kontakt mit anderen standen. Uneinigkeit und Uneinheitlichkeit prägten den Kampf mit der Pandemie – und das sorgt für Verunsicherung. Eine Verunsicherung, die manche Menschen dazu veranlasst, sich durch eigene Recherchen eine Meinung zu bilden und diese notfalls im Rahmen von großen Protestaktionen zu verteidigen.

Damit Corona-Maßnahmen akzeptiert und umgesetzt werden, müssten Politiker den Menschen erklären, warum und wie genau sie handeln sollten, und wie lange sie voraussichtlich mit den Einschränkungen leben müssten, bestätigt Sozialpsychologe Prof. Ulrich Wagner in einer aktuellen Publikation der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.

Psychologische Kontrolle

„In der öffentlichen Diskussion über die Corona-Maßnahmen der Regierung wird zum Beispiel immer wieder deutlich, dass in der Bevölkerung Unsicherheit existiert hinsichtlich der tatsächlichen Gefährdungslage sowie über die Frage, was jeder tun sollte. Studien zeigen, dass ein Großteil der Menschen wissenschaftlichen Befunden durchaus vertraut. Für die aktuelle Situation brauchen die Menschen allerdings noch mehr: Sie brauchen psychologische Kontrolle, wie es einleitend im Text heißt:

· nachvollziehbare Begründungen für politische Entscheidungen (Erklärbarkeit)

· klare Verhaltensregeln, die die Möglichkeit bieten, Dinge beeinflussen zu können (Beeinflussbarkeit)

· eine zeitliche Perspektive für die Verhaltensänderungen (Vorhersehbarkeit)“

„Das bedeutet übrigens nicht das rigide Wiederholen des immer Gleichen“ stellt Sozialpsychologe Ulrich Wagner klar. „Argumente können durchaus revidiert werden, wenn man gute und glaubhafte Gründe sowie neue Erkenntnisse dafür nennen kann.“

Transparenz bei den Verhaltensregeln

Forschungen zeigen, dass Menschen überzeugt werden könnten, wenn man ihnen konsistent stichhaltige Argumente dafür vortragen würde, warum sie etwas tun sollten. Für die bessere Erklärbarkeit der Maßnahmen sei es daher wichtig, wie die zugrundeliegenden Abwägungen getroffen worden seien, so Markus Bühner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. So müsse zum Beispiel dargelegt werden, dass nicht nur Theaterbesuche potentielle Gefahren mit sich brächten, sondern auch die An- und Abreise dorthin.

Auch bei den konkreten Verhaltensregeln brauche es Transparenz und gute Erklärungen. Wie viel seien 1,5 Meter Mindestabstand und seien „Abstand halten“ und „Masken tragen“ zugleich zwingend nötig oder genügt das Eine oder das Andere, um den Schutz zu gewährleisten? Hierzu sei es wünschenswert, wenn politische Entscheidungsträger mehr auf mediale Formate setzten, um die Maßnahmen anschaulich zu erklären und bestehende Unsicherheiten auszuräumen. Als Vorbilder könnten andere bundesweite Präventionskampagnen dienen, wie die Kampagne „Gib Aids keine Chance“.

Darüber hinaus sei es von großer Bedeutung, den Menschen eine Zeitperspektive hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen zu geben. Befragungen hätten gezeigt, dass die Mehrheit kurzfristige harte Maßnahmen gegenüber langfristigen milderen Einschränkungen bevorzugen würde. „Natürlich sind Zeitprognosen gegenwärtig schwierig und man sollte damit nicht leichtfertig umgehen“, räumt Ulrich Wagner ein.

„Wenn sich aber herausstellt, dass es gute neue Fakten und Argumente dafür gibt, Einschränkungen am Ende der vorher angekündigten Laufzeit doch fortzusetzen, und dies angemessen kommuniziert wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch von der Bevölkerung akzeptiert wird.“