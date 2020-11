Erinnerungen an den Nürnberger Prozess: Göring, Paulus, Jackson und Rudenko

„Mein Vater richtete sein besonderes Augenmerk auf einen der Schlüsselmomente des Nürnberger Prozesses“, so Sergej Rudenko. „Zur Rechtfertigung der nationalsozialistischen Rädelsführer behauptete ihre Verteidigung, Deutschland hätte gar nicht vorgehabt, die UdSSR zu überfallen. Der Angriff wäre nur ein Präventivschlag gegen die angeblich von der UdSSR geplante Aggression gewesen. Im Hinblick darauf gewannen die Aussagen des Generalfeldmarschalls Paulus, der Oberbefehlshaber der 6. Armee in der Schlacht bei Stalingrad war und von der Roten Armee gefangengenommen wurde, eine erhöhte Bedeutung.“

Aus ihnen folgte, dass Paulus an der Ausarbeitung des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion persönlich beteiligt war. Als die sowjetische Seite in Nürnberg seine schriftlichen Aussagen vorlegte, die bestätigten, dass Deutschland den Überfall auf die UdSSR lange vor dem Kriegsbeginn geplant hatte, verlangten die Anwälte der Angeklagten die persönliche Anwesenheit von Paulus beim Prozess. Er galt ja als bei Stalingrad gefallen. Bei der symbolischen Begräbnisfeier von Paulus legte Hitler selbst einen symbolischen Marschallstab auf den Sargdeckel.

„Vor diesem Hintergrund kam die sowjetische Seite auf den Gedanken“, so Rudenko weiter, „Paulus nach Nürnberg zu bringen, um alle zu überraschen und ihn seine Erklärung abgeben zu lassen. Diese Idee stammte von meinem Vater. Als sie Stalin gemeldet wurde, billigte er dieses Vorhaben, wobei er allerdings bemerkte: ,In Ihrer Verantwortung, Genosse Rudenko‘. Paulus wurde heimlich nach Nürnberg, in die Residenz der sowjetischen Delegation gebracht. Das wurde so organisiert, dass kein westlicher Geheimdienst davon erfahren konnte.“

„Nun schlug die Stunde X“, berichtet Rudenko weiter. „Es war am 11. Februar, als die Verteidigung der Nazis erneut auf Paulus’ persönlicher Anwesenheit bei der Gerichtsverhandlung bestand, in der Annahme, seine Überführung nach Nürnberg sei nicht machbar. Die sowjetische Anklage erklärte sich aber bereit, Paulus für den Nürnberger Prozess zur Verfügung zu stellen. Der Vorsitzende Richter des Internationalen Militärgerichtshofes, Geoffrey Lawrence, fragte den sowjetischen Hauptankläger Rudenko, wie lange dieser brauchte, um Paulus vor Gericht zu bringen. Die Antwort schlug wie eine Bombe ein. Mein Vater sagte: etwa eine halbe Stunde.“

Friedrich Paulus widerlegt die Lüge über den Präventivkrieg gegen die Sowjetunion

So erschien Paulus am Tag darauf im Verhandlungssaal und bekräftigte alle Aussagen, die er in Moskau gemacht hatte, darunter auch über seine aktive Beteiligung an der Vorbereitung des „Unternehmens Barbarossa“, das schon Anfang Herbst 1940 fertig vorlag. So wurde eine der wichtigsten Verteidigungslinie der Nazis durchbrochen, nämlich der Versuch, Deutschlands Überfall auf die Sowjetunion als Präventivschlag hinzustellen.

„Paulus wurde auch von den Anwälten der Nazi-Bonzen verhört“, merkt Rudenko an. „Sie fragten ihn, ob bei der Entwicklung des Plans Barbarossa bekannt war, dass die Sowjetunion einen Präventivschlag gegen Deutschland erwog? Paulus verneinte. Man habe solche Informationen weder von den eigenen Diplomaten noch vom Aufklärungsdienst erhalten. Man habe den Angriff auf die Sowjetunion von sich aus vorbereitet.“

Der zweite Schlüsselmoment war laut dem Sohn des Hauptanklägers Rudenko die Vorführung des sowjetischen Dokumentarfilms von den Nazi-Gräueltaten auf dem Gebiet der Sowjetunion. „Als der Film im Verhandlungssaal lief (am 25. Februar 1946), verbreitete sich dort für eine Weile Stille, selbst die Angeklagten schwiegen. Denn diese Originalaufnahmen zeigten die Verbrechen der Nazis völlig unzensiert, so wie sie waren. Als Folge bildete sich nicht nur im Justizpalast, sondern auch in der Öffentlichkeit die Meinung von der Schuld der Naziverbrecher heraus.“

Sergej Rudenko erwähnte auch folgendes wichtiges Detail. Churchills Fulton-Rede am 5. März 1946 ließ die Angeklagten aufleben, weil sie ihnen die Hoffnung gab, bald würde es unter den Richtern in Nürnberg zu Meinungsverschiedenheiten kommen. „Letztere gingen aber so geschlossen vor, dass die Rede sich auf den Verlauf des Nürnberger Prozesses nicht auswirkte. Mehr noch, die Ankläger entwickelten untereinander freundliche persönliche Beziehungen. Dies betraf auch meinen Vater und den US-Hauptankläger Robert Jackson. Sie unterstützten einander mehrmals unter verschiedenen Umständen.“

Er verweist auf folgenden Vorfall. US-Soldaten haben einige Nazi-Dokumente verbrannt, um sich zu wärmen. „Man hätte diesen Vorfall zu einem lauten Gerichtsverfahren wegen Vernichtung wichtiger Unterlagen aufbauschen können, was ein bedenkliches Licht auf Jackson werfen würde. Mein Vater sagte: ,Lassen Sie uns die Angelegenheit als erledigt betrachten, da die Papiere keine große Bedeutung hatten‘.“

US-Zeitungsente

Während des Nürnberger Prozesses brachte eine amerikanische Zeitung die Meldung, Hermann Görings Frechheit hätte den Hauptankläger Rudenko so aufgebracht, dass dieser mitten im Verhandlungssaal nach seiner Dienstwaffe gegriffen und ihn erschossen hätte. Das erinnert an die Fake news von heute. Was den Anlass zu dem Zeitungsbericht geliefert und welche Zwecke er verfolgt hatte, hat Sergejs Vater ihm humorvoll erzählt.

„Nach der Erscheinung dieser Ente in der amerikanischen Presse kam ein anderer amerikanischer Journalist auf ihn zu und meinte, es sei doch einerlei, ob dies mit Pistole oder mit Worten geschehen sei. Anschließend stellte sich heraus, dass Rudenko durch seine offensive Verhörtechnik Göring in eine so starke Verlegenheit gebracht hatte, dass man dies mit einer Erschießung verglich. Das US-Blatt verwandelte die bildliche Erschießung in eine wörtliche. Mein Vater sah in dieser Falschmeldung keinen weiteren Sinn außer dem Wunsch, einen momentanen Effekt zu erzielen, einen Tag lang von sich als Reporter reden zu machen. Nach ein oder zwei Tagen wurde die Sache geklärt: Göring lebt. Er wird verhört.“

„Manchmal wird gesagt“, urteilt Sergej Rudenko, „beim Nürnberger Prozess habe von Anfang an alles festgestanden. Weit gefehlt. Er verlief vor dem Hintergrund eines höchst verwickelten politischen Kampfes. Der Prozess an sich liefert ein Beispiel dafür, wie die Weltmächte sich gegen den gemeinsamen Feind, den Nationalsozialismus vereint haben. Es ist sehr wichtig, die Lehren von Nürnberg auf die internationalen Beziehungen von heute anzuwenden.“