Kontroverse Frauenquote – Stolze „Quotenfrauen“ oder stigmatisierendes „Manko“?

Für Diskussion sorgte die Aussage der CDU-Abgeordneten und Co-Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, Jana Schimke.

Sie sei schon immer skeptisch gegenüber einer gesetzlichen Frauenquote gewesen, so Schimke im Interview mit dem Deutschlandfunk. Das sei der völlig falsche Ansatzpunkt, wenn es darum gehe, Frauen zu fördern. Denn er ziele auf den beruflichen Höhepunkt ab, lasse den Weg dahin aber außer Acht. Unterstützung für junge Frauen bei ihrem beruflichen Werdegang heiße für sie vor allem diezu fördern , etwa durch Elterngeld, Elternzeit für die Väter und Kinderbetreuung.

Dass in den Vorständen börsennotierter Unternehmen der Frauenanteil mit 7,6 Prozent noch immer erschreckend gering ist, scheint Schimke nicht von der Notwendigkeit einer Quote zu überzeugen. In den letzten Jahren habe sich bereits viel getan, so die CDU-Politikerin. Und man könne den Unternehmen nicht einfach in ihre betriebliche Personalpolitik reinreden.

„Ich kann Ihnen sagen, viele junge Frauen auch bei uns in der Partei, wir diskutieren das sehr, sehr lebendig, das Thema, die wollen keine Frauenquote. Die wollen keine Quotenfrau sein. Das ist einfach ein Manko. Man möchte es mit eigener Leistung schaffen und ich finde, wir sollten sie darin unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln.“

Abkürzung für die Karriere oder Sicherung der Gleichberechtigung?

So eindeutig positionieren sich längst nicht alle in Bezug auf die Frauenquote. Das zeigt die durchaus kontroverse Diskussion auf Twitter, wo der Hashtag „Quotenfrau“ am Dienstag trendete. Sie schäme sich ganz und gar nicht, mit der Quote in ihr Amt gekommen zu sein, sagt beispielsweise Ricarda Lang, stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin der Grünen.

„Quotenfrau“ muss kein Manko sein, es wird dazu gemacht.



Ich schäme mich null, auch mit der Quote in mein Amt gekommen zu sein. Ganz im Gegenteil, ich bin glücklich und stolz, in einem Umfeld zu arbeiten, indem Frauen gleichberechtigt mit bestimmen und gestalten. https://t.co/d9bXTsj8Qg — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) November 23, 2020

Es sei doch toll, Quotenfrau zu sein, argumentiert auch ihre Parteikollegin Katharina Schulze.

Sehe das komplett anders. Bin stolze Quotenfrau und plädiere schon lange für eine positive Konnotation dieses Begriffes. Ist doch toll Quotenfrau zu sein, es damit aus eigener Leistung zu schaffen und die Gesellschaft/das Unternehmen mitzugestalten 💪💃💪 https://t.co/ggpBn4zY4j — Katharina Schulze (@KathaSchulze) November 23, 2020

Diesen Aussagen schließen sich in ihren Tweets auch andere Grünen-Politikerinnen an. Damit scheinen sie aber weitgehend allein dazustehen. Sehr viel zahlreicher sind die spöttischen Kommentare, die ihre Einlassungen ausgelöst haben.

Dass man sich für seine Stützräder nicht schämt, ändert nichts daran, dass man offensichtlich nicht so gut auf dem Fahrrad fahren kann – und alle es sehen. https://t.co/xCW7vvySb6 — Dushan Wegner (@dushanwegner) November 24, 2020