Proteste im Zentrum von Paris nach Räumung von Flüchtlingslager

In der französischen Hauptstadt protestieren am Dienstag Migranten und Aktivisten am Place de la République gegen die Räumung des Flüchtlingscamps Saint-Denis. Sputnik überträgt die Demonstration live.

Vor einer Woche hatte die Polizei das Migranten-Camp in Saint-Denis geräumt. Am Montagabend hatten Flüchtlinge dann am Place de la République (Platz der Republik) in Paris Zelte aufgeschlagen, wurden aber später von Polizisten zurückgedrängt.