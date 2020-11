EU-Arzneimittelagentur startet Gespräche mit Hersteller des russischen Corona-Impfstoffes

Dabei betonte er, dass niemand derweil einen Antrag auf Genehmigung zum Verkauf des Impfstoffs auf dem europäischen Markt gestellt habe.

„Bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur sind keine Anträge auf die Genehmigung zum Verkauf dieses Impfstoffes gegen COVID-19 (auf dem EU-Markt – Anm. d. Red.) eingegangen. Der Entwickler hat sich aber mit der Agentur EMA in Verbindung gesetzt. Und jetzt befinden sie sich in der Diskussionsphase“, sagte der Sprecher.

Ferner fügte der Sprecher hinzu, dass die EU-Kommission derweil auch keine Daten über den russischen Impfstoff habe.

„Die Kommission verfügt über keinerlei Daten bezüglich des russischen Impfstoffs“, präzisierte er.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur wird dem Sprecher zufolge ihre Empfehlungen zu Präparaten zur Verfügung stellen. Sie würden „auf der Website der Organisation veröffentlicht“.

Produktion von Corona-Impfstoff „Sputnik V“ in Deutschland nicht ausgeschlossen

Zuvor am selben Tag teilte der Chef des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), Kirill Dmitriev, mit, dass der Fonds die Registrierung des Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ in Europa beantragt habe und die Herstellung der Vakzine in Deutschland nicht ausschließe. Wie er erläuterte, wurde die entsprechende Genehmigung am 22. Oktober beantragt.

Russland bespricht mit Ungarn gemeinsame Produktion von „Sputnik V“

Am 13. November hatte der russische Minister für Industrie und Handel, Denis Manturow, am Rande der Verhandlungen mit dem ungarischen Außenminister, Péter Szijjártó, erklärt, dass Russland die gemeinsame Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ in Ungarn erörtere. In diesem Land werde derzeit eine entsprechende Produktionsstätte vorbereitet, so Manturow.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

Der russische Impfstoff ist einer von zehn entwickelten Impfstoffen der Welt auf der WHO-Liste, die dem Ende der dritten Phase der klinischen Tests und Start der Massenproduktion besonders nahe sind. Russland hat ein Gesuch um eine beschleunigte Registrierung an die WHO gerichtet.

Derzeit erfolgen die klinischen Tests von „Sputnik V“ neben in Russland auch in Weißrussland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien und Brasilien.

ns/sna/ae