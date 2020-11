Deutschland und Russland melden Höchstwerte bei Corona-Toten - Doch wer sind sie?

410 Corona-Todesfälle meldet das RKI am heutigen Mittwoch - so viel wie noch nie an einem Tag. Auch in Russland sind erstmals seit Beginn der Pandemie offiziell 507 Gestorbene an einem Tag registriert worden. Jedoch ist immer noch relativ schwer nachzuverfolgen, wer diese Menschen sind. Sputnik hat nachrecherchiert.

Als sich das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen im Herbst erst andeutete, täglich aber noch weniger als 30 Menschen starben, haben die Leitmedien wie die Tagesschau die relativ niedrigen Todeszahlen nur bedingt erwähnt. Nun explodieren diese - und kommen in die Schlagzeilen. War der Teil-Lockdown nicht effektiv genug? Muss nun der Lockdown-Hart kommen? Hätten die trotzigen Länderchefs besser auf Bundeskanzlerin Merkel hören sollen? Die Debatte fällt weit aus und könnte noch weiter geführt werden.

Dabei wäre es durchaus interessant, die Schicksale hinter den Todeszahlen genauer zu kennen. Nicht um diese zu relativieren - um Gottes willen! - aber wenigstens um sich ein Bild über die Zweckmäßigkeit der politischen Maßnahmen zu machen. Man kann etwa vom Tübinger Bürgermeister Boris Palmer (die Grünen) halten, was man will, doch wenn er auf die Probleme der Gastronomie hinweist und dabei erwähnt, dass die Hälfte der heutigen Corona-Opfer angeblich in Pflege- und Altenheimen gelebt habe und die Politik das letzte halbe Jahr hätte nutzen können, um das zu verhindern oder wenigstens zu mindern, dann erweist es sich als sinnvoll, das Gelesene zu überprüfen. Wer sind diese Toten so genau?

Und hier wird es dunkel. Die täglichen RKI-Lageberichte geben zwar an, dass seit dem 20. September der Anteil an Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen kontinuierlich und deutlich zunehme - aber das sind ja wieder die Neuinfektionen und nicht die Toten. Die besagte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche, liegt mit aktuell 112 Menschen bei über 60-Jährigen niedriger als gesamt. Die Angaben nach den Einrichtungen gewähren zwar einen Einblick in die Situation in den Krankenhäusern, bei den Minderjährigen bzw. in den Pflegeheimen und Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylsuchenden und in Obdachlosenunterkünften (Kategorie nach § 36 des Infektionsschutzgesetzes). In dieser letzten Kategorie, die auch die Altenheime beinhaltet, sollen 69 Prozent aller infizierten Betreuten über 60 Jahre alt sein. Schaut man sich die Zahl der Gestorbenen an, dann machen sie wenigstens 33 Prozent der Corona-Todeszahlen in Deutschland aus. Zum Vergleich: Die Todesfälle in den Krankenhäusern inklusive der Intensivpatienten machen nur 7,3 Prozent der gesamten Corona-Toten aus. Wie die Situation separat in den Altenheimen aussieht, ist nicht überschaubar.

Was ist mit den Altenheimen?

In diesem Zusammenhang hat Sputnik eine Anfrage an das Gesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) gerichtet, auch mit der Frage, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen in den Pflege- und Altenheimen seit Beginn der Pandemie eingegriffen wurden, um die Todeszahlen zu minimieren. Zwar könne gemäß Infektionsschutzgesetz für die COVID-19-Fälle auch übermittelt werden, ob sie in einer für den Infektionsschutz relevanten Einrichtung betreut, untergebracht oder tätig sind, gibt der Sprecher des Ministeriums Sebastian Gülde mit Blick auf die RKI-Berichte bekannt. Doch diese Angaben würden bei vielen Fällen fehlen. Auch sei für die übermittelten Covid-19-Fälle aus diesen Einrichtungen unbekannt, wie hoch der Anteil derer sei, die sich auch in dieser Einrichtung angesteckt hätten, so Gülde. „Die hohen Fallzahlen bei Betreuten und Tätigen in Einrichtungen nach §36 IfSG stehen im Einklang mit der Anzahl der berichteten Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen“, zitiert er den RKI-Lagebericht. Auf die Frage zu den zusätzlichen Schutzmaßnahmen bringt er gezieltes Testen als „essentiellen Bestandteil der Pandemiebekämpfung“ ins Spiel. Für Personal sowie für Patienten und Betreute in Pflegeheimen und Krankenhäusern sei in der Regel vorgesehen, Antigen-Schnelltests einzusetzen - als Teil der Nationalen Teststrategie.

Zum Vergleich:, als die Todeszahlen ebenfalls den Rekord brachen, gab das RKI die Statistik in den Pflege- und Altenheimen noch nicht an, meldete jedoch schon, dass über 70-Jährige 87 Prozent aller Todesfälle ausmachen. Von den Todesfällen waren 12.399 (86 Prozent) Personen von 70 Jahren und älter, heißt es auch am 25. November. Einzelne Bundesländer wie Hessen berichteten noch Ende Oktober, dass sogar zwei Drittel der Corona-Toten Altenheime betreffen würden, der Anteil sei sogar höher als im Frühjahr. Doch mehr teilt der Gesundheitssprecher Gülde zu den politischen Lehren nicht mit.

In Russland ist die Todesstatistik noch weniger detailliert. Allgemeine Zahlen ohne Strukturangabe werden täglich auf der Sonderseite des Gesundheitsministeriums veröffentlicht. Über 73 Millionen Tests hat das Land offiziell seit Beginn der Pandemie durchgeführt - Deutschland dagegen nur über 26 Millionen. 37.538 Menschen sind Covid-19 bereits offiziell zum Opfer gefallen, die Neuinfektionen liegen zum 25. November bei 23.675 mit 507 Toten - und das Land verzichtet immer noch auf den Lockdown bzw. auf harte Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Während in Deutschland noch positive Corona-Tests der Gestorbenen für die Todeszahlen ausreichen, verzichtet Russland weiter auf die Verallgemeinerung der „an“ und „mit“ Corona Gestorbenen. Als Grundlage für die Eingabe einer von Covid-19 verstorbenen Person gilt der im Todesfall aufgrund einer Infektionskrankheit obligatorische Obduktionsbericht. Ob die Tests zuvor negativ oder positiv waren, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Auf den Corona-Todeslisten sollen dabei nur diejenigen landen, bei denen Covid-19 zur Haupttodesursache geworden ist. Gab es eine bestehende chronische Vorerkrankung und verlief die Covid-19-Erkrankung dabei in leichter Form, dann wird der Fall als Tod „mit“ Covid-19 eingestuft.

Über die Details informieren die Bevölkerung separat die Gesundheitsämter in den Regionen oder föderale Gesundheitsbeamte. So bestätigte neulich die Chefin der russischen Verbraucherschutzbehörde (Rospotrebnadzor) Anna Popowa, dass über 65-Jährige 80 Prozent aller an Corona-Verstorbenen in Russland ausmachen würden.