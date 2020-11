Promis und Politiker rufen Putin und Merkel zur Gründung eines Deutsch‐Russischen Jugendwerks auf

Über 80 herausragende Persönlichkeiten aus Kultur und Politik appellieren an Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Putin: Baut ein Deutsch‐Russisches Jugendwerk auf. Dazu gehören die Schriftsteller Martin Walser, die Dirigenten Justus Frantz und Ludwig Güttler, die Journalistin Alice Schwarzer, die Regisseure Volker Schlöndorff, Katharina Thalbach und Florian Henckel von Donnersmarck, die Schauspieler Dieter Hallervorden und Armin Mueller-Stahl und die Politiker Otto Schily, Edmund Stoiber, Eberhard Diepgen, Horst Teltschik und Markus Meckel.

Der Entfremdung entgegenwirken

"Die Welt verändert sich rasend schnell, dabei sieht sich Europa wachsenden Spannungen und Gefahren gegenüber. In dieser Situation sind Vernunft, Augenmaß und Zuversicht gefordert. Das gilt auch für die deutsch‐russischen Beziehungen, die von zunehmender Entfremdung gekennzeichnet sind."

Ein Deutsch-Russisches Jugendwerk wirkt der kulturellen Entfremdung von Deutschen und Russen in Europa entgegen, heißt es in dem Appell. Gerade in schwierigen Zeiten soll ein Jugendwerk Brücken in die Zukunft bauen. Die Verfasser schreiben in ihrem Aufruf:

Erfolgreichstes Beispiel ist das Deutsch‐Französische Jugendwerk, das in der feindseligen Atmosphäre der Nachkriegszeit entstand und entscheidende Weichen für die deutsch‐französische Verständigung gestellt hat.

Finanzielle Mittel für Jugendaustausch erhöhen

Die Verfasser des Aufrufs an die Staatsoberhäupter Russlands und Deutschlands verweisen darauf, dass es zwar bereits die Stiftung "Deutsch‐russischer Jugendaustausch" gäbe, deren Finanzmittel jedoch seit über 10 Jahren "auf einem unteren Niveau" stagnieren. Die Mittel der Stiftung reichen weder für einen regelmäßigen Austausch, noch können neue Themen erschlossen oder regionale Initiativen ermöglicht werden, kritisieren die Autoren des Appells.

"Ein starker Jugendaustausch hilft der langfristigen Friedenssicherung. Doch junge Menschen können ihre Rolle als friedenserhaltende und gestaltende Kraft nur ausfüllen, wenn eine finanzstarke Organisation sie dabei unterstützt."

Im gesamteuropäischen Interesse

Auftrag für die Zukunft

Initiator des Appells ist die Europäische Gesellschaft e.V. mit Sitz in Potsdam. Der Verein beobachte, wie in Russland das Interesse an Europa – ähnlich wie in Amerika – zu Gunsten einer Hinwendung gen Asien sinkt. Sie schlagen vor: "europäische Lösungen wichtiger Zukunftsaufgaben gemeinsam aufzuzeigen, Dialog, Austausch und Kooperation zwischen Menschen und Kulturen in den Mittelpunkt zu stellen." Einen Weg, um hierfür eine langfristige Perspektive zu schaffen, sieht der Verein in der Gründung eines Jugendwerks. Das läge "".

Im Folgenden veröffentlichen wir einen Auszug aus dem Appell der Europäischen Gesellschaft e.V.:

Russland gehört zur europäischen Völkerfamilie. Die klassische russische Kultur – ihre Literatur, Musik und Kunst – ist eine Stimme in der europäischen Vielstimmigkeit. Die historischen Verbindungen zwischen Russland und Deutschland sind weitreichend. Schreckliche Ereignisse gehören dazu, so wie auch Zeiten des intensiven kulturellen, wissenschaftlichen und zwischenmenschlichen Austauschs. Unsere Geschichte muss vor allem als Auftrag für die Zukunft verstanden werden. Es ist wichtig, dass junge Menschen in Deutschland und Russland ein gemeinsames, realistisches Bild über die Vergangenheit und die Gegenwart entwickeln. Nur aus Begegnung und eigenem Erleben heraus kann Wertschätzung erwachsen. Nur so wird es möglich sein, die Zukunft gemeinsam und mit neuen Impulsen zu gestalten. Es ist an der Zeit aus den Ereignissen von 1989, 1990 und 1991, die unsere Länder transformiert haben, neue Chancen und Möglichkeiten für kommende Generationen zu entwickeln. Austausch und Begegnungen deutscher und russischer Jugendlicher sollen auf allen Ebenen intensiviert und in großer Breite ermöglicht und gefördert werden, wie das Deutsch‐Französische‐Jugendwerk oder das Deutsch‐Polnische‐Jugendwerk Begegnungen und Austausch zwischen Jugendlichen ermöglicht und fördert. Die Verbindungen zwischen jungen Menschen in Deutschland und Russland sollen eine natürliche Selbstverständlichkeit werden. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Wir appellieren an die Bundesregierung und die Regierung der Russischen Föderation, die Bundeskanzlerin und den Premierminister der Russischen Föderation, den Bundestag und die Staatsduma, den Bundespräsidenten und den Präsidenten der Russischen Föderation, ein Deutsch-Russisches Jugendwerk zu gründen.

as