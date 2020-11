Russischer Corona-Impfstoff „Sputnik V“: Äthiopien will Produktion im Land unterstützen

Der äthiopische Botschafter in Russland, Alemayehu Tegenu Aargau, hat gegenüber der Agentur RIA Novosti am Donnerstag die Bereitschaft seines Landes bestätigt, Russland bei der möglichen Produktion des Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus „Sputnik V“ auf eigenem Territorium zu unterstützen.

„Wir unterstützen immer russische Investitionen in unserem Land. Wenn russische Investoren an den Projekten in unserem Land interessiert sind, begrüßen wir dies nur. Dies gilt auch für die Herstellung des russischen Impfstoffs“, zitiert die Agentur Alemayehu Tegenu Aargau.

Dabei gab er an, dass Äthiopien Industriegebiete in verschiedenen Teilen des Landes habe.

„Wenn russische Investoren auf unseren Markt kommen wollen, können sie sich bei der äthiopischen Investitionskommission bewerben. Dort wird ihnen ein Platz in der Industriezone angeboten, an dem sie mit der Produktion beginnen können: Dort gibt es Strom, Straßen, Anlagen und Bankdienstleistungen. Alles ist fertig“, sagte der Botschafter.

Äthiopien sei eines der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas, hieß es weiter.

„Wir sind die Heimat von 110 Millionen Menschen. Dies ist ein großer Markt. Wenn die Produktion in Äthiopien aufgenommen wird, kann der Impfstoff in andere afrikanische Länder exportiert werden. Unsere Priorität ist die Unterstützung der Investoren. Wenn Russland bereit ist, ein Unternehmen für die Produktion des Corona-Impfstoffs aufzubauen, werden wir dieses Projekt nur unterstützen“, betonte Aargau.

Sobald das russische Vakzin auf dem Markt erhältlich und für Äthiopien nützlich sein werde, könne Addis Abeba ihn jederzeit kaufen und verwenden, fügte er hinzu.

Zudem wies der Diplomat darauf hin, dass von der jüngsten Eskalation in der Region Tigray im Norden Äthiopiens nur dieser Ort betroffen worden sei.

„Unsere Militäroperation wird dort Ordnung schaffen. Die Investoren sollten keine Angst vor diesem Konflikt haben. In unserem ganzen Land ist alles in Ordnung“, betonte Aargau.

„Sputnik V“

Der russische Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, wurde vom Gamaleja-Forschungsinstitut mit Unterstützung des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Derzeit nehmen an den klinischen Tests der Vakzine in Russland 40.000 Freiwillige teil. Klinische Studien werden auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indien, Venezuela und Brasilien durchgeführt.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs „Sputnik V“ belief sich inzwischen nach der zweiten Zwischendatenanalyse am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen auf 91,4 Prozent. 42 Tage nach der ersten Dose des Impfstoffs betrug die Wirksamkeit mehr als 95 Prozent.

pd/mt/sna