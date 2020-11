Von Russen für Russland-Film gefeiert: Deutscher über seine Erlebnisse im „riesengroßen Mysterium“

Der in New York lebende deutsche Regisseur Vincent Urban hat neulich mit einem kurzen Russland-Film für Begeisterung gesorgt. Es sei eine Erkundung von Russlands fantastischen Landschaften, kontrastierenden Kulturen und turbulenter Geschichte, schreibt Urban dazu. Sputnik hat mit Urban gesprochen.

- Lieber Vincent, Ihr Kurzfilm sorgt in Russland für schöne Reaktionen von Tränen bis Heimatliebe. Da schreibt etwa eine Zuschauerin auf YouTube, nein, es seien keine Tränen, bei mir sei plötzlich der Patriotismus ausgelöst worden. Viele haben das eigene Land für sich aufs Neue entdeckt. Wollten Sie das auch?

Der Film soll für Leute bestimmt sein, die nicht Russen sind und etwas Neues von Russland sehen möchten, was sie überrascht und ein bisschen vom negativen Bild von den superbösen Russen wegbewegt. Ich weiß, diese Reisefilme werden dann größtenteils von den Menschen aus dem Land gesehen, die dann plötzlich über die nationale Identität reden. Das ist ein schöner Effekt, wenn die Leute emotional berührt und vielleicht auch verletzt sind. Aber es war nie der Grund, rauszugehen, um den Russen ein schönes Heimatgefühl zu geben.

- Warum überhaupt Russland - zu dem Zeitpunkt, wo das russisch-westliche Verhältnis so gut wie am Boden liegt?

Eines Tages kam ich mit der Hamburger Produktion „27 Kilometer“ auf die Idee, mit größerer professioneller Unterstützung einen Reisefilm zu machen. Und von vielen Ländern war Russland schon seit meiner Kindheit ein riesengroßes Mysterium. Ich fand es eine der größten Herausforderungen, weil es wahnsinnig groß und kompliziert ist und eben viele negative Vorurteile hat und weil es für uns sehr schwer ist, dort zu drehen. Dazu kommt noch, als ich zum ersten Mal, ohne den Film an sich, in Moskau war, habe ich gemerkt, ja, überall sind es halt die Menschen, die ihr tägliches Leben leben und Wünsche und Sorgen, Freude und Freunde haben. Russland ist für mich nicht das, wie es in den Medien dargestellt wird. Politisch ist da einiges im Argen, aber das ist nicht, was mein Film in irgendeiner Form behandeln will. Es geht hier um die Menschen und die Kultur und nicht um die Weltpolitik.

- Sie waren also in Moskau, in Sankt Petersburg, in Murmansk, Salechard, am Baikal und auf der Halbinsel Kamtschatka. Wo hat es Ihnen am besten gefallen?

Schwierig! Kamtschatka ist unfassbar. Ich habe immer das Gefühl, dass alle Bilder, die es im Internet dazu gibt, und was wir auch haben, immer noch nicht gut genug sind, um darzustellen, wie unfassbar es da ist. Ich war schon in Island, da sind die Bilder so mächtig und toll, aber Kamtschatka fühlt sich wie Island mal zehn an. Du bist auf einmal in dieser riesengroßen Vulkanlandschaft, die nie zu enden scheint, und der ganze Boden brennt.

- Sie sind glücklicher als die meisten Russen, vor allem die im europäischen Teil des Landes, die noch nie zum Baikal oder auf die Halbinsel Kamtschatka gefahren sind. Ihr Deutschen schafft das irgendwie immer.

Wir Deutschen fahren auch nie ... ich war etwa noch nie in der sächsischen Schweiz! Wenn ich irgendwo ans Meer fahren will, dann fahre ich nach Italien. Aber es war trotzdem interessant, nach Russland zu fahren, ich würde auch aus der touristischen Perspektive das herausheben, was das Land besonders macht. Und Baikal und Kamtschatka sind unfassbar.

- Haben Sie auch die berühmten russischen Bären gesehen, Wodka getrunken und Kaviar gegessen?

Wir haben all das. Wir haben Bären gesehen in Kamtschatka, in der ursprünglichen Version des Filmes waren sie auch drin, aber es war uns zu kitschig. Wir haben Kaviar auch in Kamtschatka gegessen, wir haben sehr wenig gegessen außer Kaviar wahrscheinlich, und Wodka - klar! Ab und zu muss immer Wodka sein.

Was ich Ihnen nur sehr schwer verzeihen kann: Der Film wirkt schön, aber kalt, und pflegt womöglich das Stereotyp, Russland sei ein kaltes Land. Warum haben Sie den Süden nicht mitgenommen? Da sind ja Weizenfelder zu finden, und die im Film verwendete Kosaken-Patrouille passt dazu.

Der Gedanke war, wo kriegen wir die Bilder, die wirklich einzigartig für Russland sind und die ich nirgendwo anders kriege. Zweitens, wir haben das in unserer Freizeit gemacht. Alles in Richtung Sotschi konnte ich schon streichen, die anderen Dinge aber nicht. Ich wäre so gerne in andere Regionen gefahren, nach Altai, aber es ist ein riesengroßes Land!

- Sie zitieren am Ende des Filmes die bekannte russische Dichterin Anna Achmatowa. Nirgendwo auf der Welt seien Menschen zu finden, die so tränenlos, hochmütig und einfach wären, wie wir sind, heißt es über die Russen. Welchen Eindruck haben die Menschen auf Sie gemacht?

In Moskau und in Kamtschatka gab es Momente, wo wir mit Leuten länger unterwegs waren und auch mehr sprechen konnten. Gerade in Kamtschatka hat sich dieser Satz für mich bewahrheitet. Da waren fast nur russische Touristen. Es ist richtig hart, dort Tourist zu sein, man muss ewig lang hinfahren, gerade zum Vulkan Tolbatschik. Es waren fast alles russische Frauen, die dann in die Höhen ohne Helme rumgekrochen sind, grinsend und lachend. Die Stimmung fand ich total toll. Viele Deutsche wären da viel penibler, viel ängstlicher, besorgter.

- Wenn Sie einen Film über Deutschland machen würden, was wäre drin? Welche Orte? Muss er ebenso die Heimatliebe auslösen oder eher wie das Deutschland-Video von Rammstein sein, mit dieser dramatischen Selbstreflexion?

Ich habe mir die Frage auch gestellt. Jedes Mal, wenn dieser Gedankenprozess aufkommt, kapiere ich: es ist unmöglich für mich.

- Auch weil Sie so viel wissen?

Genau. Diese Außenseiter-Perspektive, die ich nach Russland bringen kann, ist es genau, warum es mir so leicht fällt, alles rauszufiltern, das Neue, das Politische und die eigene Lebenswahrheit. In Deutschland bleibt es, was man selber denkt, was besonders an seiner eigenen Region ist. Ich lebe in New York und habe dasselbe Problem. Time Square ist schrecklich, da geht niemand hin. Aber würde ich einen Film über New York haben, dann würde ich das drin haben. Da kommt die Diskrepanz. Die habe ich in Russland nicht. Natürlich gehe ich gerne auf den Roten Platz oder in die Kirche oder schaue mir Ballet an. Ich habe dagegen keine Gefühle. Da war ich nicht voreingenommen. In Deutschland wäre ich sofort voreingenommen. Man kann seinen Kopf nicht ganz frei davon bekommen. Ich traue mich nicht. Vielleicht müssten die anderen einen Film über Deutschland machen. Die Russen vielleicht?