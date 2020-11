Lockdown dämmt Kriminalität fast um 20 Prozent ein

Hilft Corona gegen Langfinger? Führt der Sicherheitsabstand zu weniger Taschendiebstählen und mehr Zeit in den eigenen vier Wänden zu weniger Wohnungseinbrüchen? Und wie stark nimmt Gewalt in Beziehung und Familie in der Isolation zu? Sputnik hat bei der Polizei in Berlin und Wien nachgefragt.

Isolation, Vereinsamung, Existenzängste und Aufschiebungen von chirurgischen Eingriffen – das sind nur einige der negativen Folgen der Eindämmungsmaßnahmen. Vor allem für die Metropolen, in denen Menschenmassen sich auf engem Raum bewegen, hat die Pandemie mit ihren Abständen und zunehmendem Homeoffice aber auch das tägliche Chaos etwas verringert und den achtlosen Umgang abgeschwächt.

Konkret gesprochen: Die Leute drängen sich nicht wie die Irren aus und in die Bahnen, pöbeln sich weniger in den stark frequentierten Straßen an und bedrängen sich nicht in den Schlangen vor den Kassen. Ganz einfach, weil viele den Sicherheitsabstand einhalten wollen oder gar nicht erst aus dem Haus gehen und nicht etwa, weil sie alle bessere Manieren entwickelt hätten.

Rückgang von 18,6 Prozent bei allen Straftaten

Aber die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Manieren und Regeln ist was für Soziologen. Eine andere Fragestellung, die sich leichter beantworten lässt, ist aber die: Taschendiebe sind keine Freunde des Sicherheitsabstands, Einbrecher nutzen Urlaube oder Office-Zeiten ihrer Opfer. Wenn der Lockdown diese Möglichkeiten radikal verringert – spiegelt sich das auch in der Kriminalstatistik wider? Mit dieser Frage hat Sputnikundkontaktiert – und beide haben die Vermutung bestätigt und noch weitere Fakten genannt.

„Generell ist ein deutlicher Fallzahlenrückgang um insgesamt 19.235 Vorgänge beziehungsweise 18,6% bei allen Straftaten festzustellen“, antwortet die stellvertretende Pressesprecherin der Polizei Berlin, Erste Kriminalhauptkommissarin Anja Dierschke, auf die Sputnikanfrage. „Da dieser Rückgang sich deutlich von der Entwicklung Anfang des Jahres unterscheidet (+5,6% zum Vorjahreszeitraum) und seit dem Ende wesentlicher Einschränkungen durch die Eindämmungsverordnung nur noch leichte Rückgänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum festzustellen sind (-1,2%, Stand 08.09.20), kann dieser Rückgang mit größter Wahrscheinlichkeit auf die Folgen von Covid 19 und diesbezüglich eingeleiteter Maßnahmen zurückgeführt werden.“

Die Berliner Polizei verdeutlicht das auch mit einer Grafik

© Foto : Polizei Berlin Straftaten insgesamt

Die Zahlen seien dabei in allen wesentlichen Deliktsbereichen zurückgegangen.

Diebstahldelikte: -27,1%

Rohheitsdelikte: -14,4%

Vermögensdelikte: -30,7%

Sexualdelikte: - 20,1%

Langfinger für Sicherheitsabstand nicht lang genug

Im Falle der Diebstähle ist vor allem der Kraftwagendiebstahl in Berlin um 80 Prozent zurückgegangen, der Taschendiebstahl um 52,6 und Einbrüche in Wohnungen um 48,5 Prozent. Dagegen haben Einbrüche in Kellerräume um 28,8 zugenommen. Die Polizei vermutet: „Die unauffällige Entwicklung vor Covid 19 sowie die inzwischen auch wieder deutlich zurückgehenden Fallzahlen sprechen dafür, dass hier tatsächlich ein relevanter Zusammenhang zu den Eindämmungsmaßnahmen vorliegt. Möglicherweise hat die Abnahme von Tatgelegenheiten des Wohnraumeinbruchs (Anwesenheit der Bewohner) zu einer Verlagerung zum Kellereinbruch geführt.“

Einen starken Abfall vonkonnten die Beamten auch bei Vermögensdelikten beobachten. „Darunter zählen deutliche Rückgänge bei den Betrugsdelikten (ohne Beförderungserschleichung) um 22,5%. Dieser Rückgang ist deutlich größer als vor (-5,4%) und nach den Eindämmungsmaßnahmen (-8,4%) obwohl durch den Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen (Stand 14.09.20: 1.867 Vorgänge, Schadenssumme 17,28 Millionen Euro) und Enkeltrickbetrugstaten mit Corona-Legende (bisher 218 Taten) neue Modi Operandi mit Bezug zum SARS-CoV-2-Virus auftraten“, so die Polizei. Eine ähnliche Entwicklung gilt für den öffentlichen Personenverkehr, wo ein Rückgang von Straftaten um 31,1 Prozent zu verzeichnen ist.

Auch gefährliche und schwere Körperverletzungen sind um 14,7 Prozent zurückgegangen, was in starkem Kontrast zur Zunahme am Anfang des Jahres um 9,4 Prozent im Vergleich zu 2019 steht. Allerdings hat sich diese Entwicklung bereits relativiert und die Fallzahlen „liegen jetzt sogar um 13,4% über dem Vergleichsvorjahreszeitraum“.

„Diese Entwicklung zeigte sich insbesondere in den Deliktsbereichen 'sonstiger schwerer sexueller Missbrauch von Kindern' und 'exhibitionistische/sexuelle Handlungen vor Kindern' sowie beim 'Einwirken aufs Kind mittels Ton und Bild“, merkt die Polizei an.

Komplizierter ist es bei Sexualstraftaten und partnerschaftlicher Gewalt . So seien zwar Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe um 4,8, der sexuelle Missbrauch von Kindern sogar um 26,8 Prozent gesunken. Doch der Missbrauch von Kindern sei zwar während der Maßnahmen um 26,8 Prozent zurückgegangen, danach aber sogar um 40 Prozent angestiegen.

Für den Deliktsbereich Exhibitionismus dürfte sich der Mangel an Tatgelegenheiten durch geschlossene Schulen, Kitas und Spielplätze während der Eindämmungsmaßnahmen ausgewirkt haben. Bei den sonstigen schweren Missbrauchsfällen ist ein gesteigertes Anzeigeverhalten zu vermuten, da das Thema in der Öffentlichkeit sehr präsent war. Es wurden auch häufiger durch erwachsene Opferzeugen Anzeigen zu weiter zurückliegenden Taten erstattet.

Gewalt gegen Lebenspartner nur schwach angestiegen

Bei der innerfamiliären und partnerschaftlichen Gewalt sei der Anstieg jeweils unter drei Prozent und damit relativ gering.

„Allerdings wurden wäh­rend dieser Zeit auffallend viele entsprechende polizeiliche Einsätze durchge­führt, mit 3.326 Einsätzen war dies eine Steigerung um 695 Einsätze bzw. 26,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, gibt die Pressesprecherin zu bedenken.

„Möglich wäre, dass die durch viel­fältige Öffentlichkeitsarbeit unterstützte Sensibilisierung der Bevölkerung zu ei­nem erhöhten Anzeigeverhalten geführt hat. Dies würde gegen einen beson­de­ren Anstieg der Fallzahlen im Dunkelfeld sprechen. Auch nach Abstimmung mit anderen Ansprechpartnern für dieses Themenfeld wurden bisher keine kon­kre­ten Hinweise für ein deutliches Ansteigen dieses Problems während der Phase der Eindämmungsmaßnahmen bekannt. Auch die Erfahrungen anderer Bun­desländer und ein Analyseprojekt in Baden-Württemberg zeigten keine entspre­chenden Auffälligkeiten.“ Unabhängig davon betont die Polizei, dass diese Form der Gewalt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen habe und die Relevanz der Thematik unstrittig sei.

In einem Fall sei die Sachlage klar, nämlich wenn es um innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder geht. Diese sei nach den ersten Maßnahmen um 1,7 Prozent leicht angestiegen, um dann mit -12,7 Prozent stark zu fallen.

Klarer Anstieg bei Widerstand gegen die Polizei

Nur ein Bereich ist von diesem überwiegenden Abwärtstrend laut Berliner Polizei ausgenommen, und das ist Gewalt oder Widerstand gegen die Polizei selbst, die mit 18,4 Prozent angewachsen ist.

„Auffallend ist hier, dass sich dieser deutliche Anstieg gegenüber der Zeit vor den Eindämmungsmaßnahmen (+4,3%) auch nach dem Ende dieser Maßnahmen fortsetzte und sogar noch leicht steigerte (+19,8%)“, so Dierschke.

Polizei Wien bestätigt die Trends

Die Kollegen aus Wien antworten zwar knapper, bestätigen aber im Wesentlichen die Statistik aus Berlin. „Stark rückläufig im ersten Lockdown waren z.B. Wohnhauseinbrüche oder eben auch Taschendiebstähle sowie Ladendiebstähle“, schreibt eine Sprecherin der Wiener Landspolizeidirektion. „Im Gegensatz dazu gab es aber einen Anstieg im Bereich der Internetkriminalität.“