Trump-Regierung bereitet Weg für zusätzliche Exekutionsmethoden

Die US-Regierung will künftig neben dem Tod durch die Giftspritze auch andere Hinrichtungsmethoden wie Erschießungen, den elektrischen Stuhl oder den Einsatz von tödlichem Gas erlauben. Das geht aus der Änderung einer Vorschrift für die Ausführung der Todesstrafe hervor, die am Freitag im Amtsblatt der Bundesregierung veröffentlicht wurde.

Ab 24. Dezember sollen demnach Exekutionen nach allen Hinrichtungsmethoden ausgeführt werden können, die in dem Bundesstaat legal sind, in dem das Urteil ergangen war. Es geht dabei um auf Bundesebene verurteilte Straftäter. Meistens wurden Häftlinge per Giftspritze hingerichtet, doch in manchen Staaten sehen Gesetze auch Alternativen vor. In Mississippi und Oklahoma etwa sind auch der Einsatz von Gas, der elektrische Stuhl und Schießkommandos grundsätzlich möglich. In Tennessee gab es im Dezember eine Todesstrafe auf dem elektrischen Stuhl.

Das Justizministerium plant bis zur Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar noch mehrere Exekutionen auf Bundesebene verurteilter Straftäter. Biden tritt gegen die Todesstrafe auf. Trump ist im Gegensatz Befürworteter und hatte die Wiedereinführung von Hinrichtungen auf Bundesebene verwirklicht.

Todesstrafe in den USA

Die Todesstrafe ist eines der umstrittensten Elemente des Rechtssystems in den Vereinigten Staaten von Amerika. Momentan haben 22 von 50 Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft. In einzelnen Staaten – vor allem im Süden des Landes – werden nur noch wenige Todesstrafen vollstreckt . 2020 wurden in den USA dem Verein Informationszentrum Todesstrafe zufolge bislang 15 Menschen hingerichtet, davon acht auf Bundesebene.

Die Hinrichtungen auf Bundesebene waren nach einem Beschluss der Regierung von US-Präsident Donald Trump nach 17-jähriger Unterbrechung Mitte Juli wiederaufgenommen worden. Trump sprach sich für die Vollstreckung der Todesstrafe aus und verwies dabei auf Mörder von Polizisten oder Kindern.

