Russland präsentiert seinen Corona-Impfstoff „Sputnik V“ bei der Uno

Die russische ständige Vertretung bei der Uno und das Gesundheitsministerium halten am heutigen Mittwoch in den Vereinten Nationen eine Präsentation des Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ ab.

„An der Veranstaltung nehmen der russische Gesundheitsminister, Michail Muraschko, der russische UN-Botschafter, Wassili Nebensja und der Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), Kirill Dmitrijew, teil“, sagte der Sprecher der ständigen Vertretung, Fjodor Strschischowski.

Dabei fügte er hinzu, dass die virtuelle Veranstaltung „Sputnik V: Impfstoff gegen COVID-19“ am Rande einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung stattfinden werde. Bei der Sitzung würden eingehendere Informationen über das russische Präparat zur Verfügung gestellt.

„Sputnik V“

Im August hatte das russische Gesundheitsministerium den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war.

Der Impfstoff, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

ns/sna/ae