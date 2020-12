Russische Digitalprojekte verzeichnen weltweit mehr als 100.000 Teilnehmer

Mehr als 100.000 Schüler, Studenten, junge Wissenschaftler und Lehrkräfte aus 92 Ländern haben von 2019 bis 2020 an Bildungsprojekten zur Digitalwirtschaft teilgenommen. Diese Zahlen wurden bei einem Forum von Rossiya Segodnya zu den Ergebnissen dieser Projekte bekannt gegeben.

Der pädagogische Wettbewerb „Wissen laden!“ umfasst seit zwei Jahren mehr als 200 Lehrer von russischen Schulen im Ausland, die während des Lernprozesses digitale Technologien nutzen.

Der Sieger des internationalen Wettbewerbs 2019, Saini Sonu (Indien), Lehrer an der Jawaharlal Nehru University in Neu-Delhi, sagte, dass die Teilnehmer auch nach dem Ende des Wettbewerbs noch miteinander kommunizieren würden.

Die Finalisten des Wettbewerbs „Wissen laden!“ haben sich während der Pandemie bei der virtuellen Konferenz „Online-Bildung: heute und morgen“ ausgetauscht, merkte der indische Lehrer Sonu an.

„Es gab ein sehr großes Interesse, uns schlossen sich mehr als 500 Menschen an. Nach einem Monat führten wir die zweite Internationale Konferenz zu innovativen Bildungsmethoden mithilfe von digitalen Technologien durch. Wir freuen uns sehr, dass unsere Entwicklungen einen so großen Zuspruch bekamen“, sagte er.

Wie Freiman Zeev, Finalist (2019) und IT-Lehrer an der Schule Amir in Be’er Scheva (Israel), sagte, konnten die Lehrer dank des internationalen Wettbewerbs mobile Apps zum Erlernen der russischen Sprache entwickeln.

„Das war eine tolle Sache. Nach genau einem Jahr entwickelten wir zusammen mit meinen Kollegen aus dem Wettbewerb im Remote-Format sechs mobile Apps. Kein Unternehmen mit millionenschweren Etats und Dutzenden Designern und Programmierern, sondern einfache Lehrer“, sagte er.

„Im Rahmen des Projekts ‚Geschichte berühren – traditionelles Kunsthandwerk – digitale Zugänglichkeit‘ wurde ein Präsenz-Festival des Kunsthandwerks in der digitalen Welt in Deutschland und in Zypern durchgeführt. Eine Plattform wurde geschaffen, auf der die Geschichte von Maltechniken wie Hohloma, Gschel, Schostow, Workshops für Künstler und interaktive Spiele online gestellt wurden“.

Zur methodischen Unterstützung der Lehrkräfte weltweit wurde eine elektronische Bibliothek zum digitalen Zusammenwirken eingerichtet.

„In der Bibliothek gibt es sehr viele Materialien – russische Folklore, historische Literatur, Kinderliteratur, Kunstliteratur, Zeitungen und Magazine, Materialien der Konferenzen, Wörterbücher und Lehrbücher“, sagte Elena Lawrowa (Russland), stellvertretende Dekanin für Internationales von der Fakultät der russischen Sprache und Hauptfachrichtungen der Russischen Universität der Völkerfreundschaft.

Ihr zufolge wurde die Plattform von Lehrern aus mehr als 50 Ländern genutzt, die meisten von ihnen kamen aus Großbritannien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Russland, USA, Usbekistan, Tschechien und Schweden.

„Es hat sich herausgestellt, dass alle Projekte qualitativ hochwertig und interessant waren. Rossotrudnitschestwo hat ein großes Netz im Ausland – 92 Zentren in 82 Ländern. Wir sind davon überzeugt, dass alle diese Projekte nach dem Ende der Finanzierung durch Stipendien seitens Rossotrudnitschestwo weiterhin dank der Unterstützung durch unsere Vertreter im Ausland entwickelt werden“, sagte der stellvertretende Leiter von Rossotrudnitschestwo, Pawel Schewzow.

Mitte 2019 startete Rossotrudnitschestwo mehr als 40 internationale Ressourcen für Lehrer und Schüler, Studenten und junge Wissenschaftler in der ganzen Welt. Während der Pandemie in diesem Jahr nahmen diese Projekte eine positive Entwicklung. Alle Projekte werden im Rahmen des föderalen Projekts „Fachkräfte für die Digitalwirtschaft“ des nationalen Programms „Digitalwirtschaft der Russischen Föderation“ umgesetzt.