WHO verschärft Empfehlungen zum Tragen von Schutzmasken

Die Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Margaret Harris hat laut der Agentur Reuters dazu aufgerufen, Masken nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch an öffentlichen Orten zu tragen.

Wie die Sprecherin erläuterte, ist das Tragen von Schutzmasken an Orten ohne ausreichende Belüftung obligatorisch - unabhängig davon, ob es dort möglich ist, die soziale Distanz einzuhalten.

Die WHO empfehle, Masken ständig an allen öffentlichen Orten, darunter auch an Universitäten und Schulen, zu tragen. Selbst wenn die Räume gut gelüftet würden, aber es unmöglich sei, dort einen sozialen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, sei es notwendig, persönliche Schutzmittel zu verwenden.

Diese Regel gelte auch für Freiräume: Wenn auf der Straße kein Abstand zu anderen Passanten eingehalten werden könne, sollte ebenfalls eine Maske getragen werden. Indes bezeichnete Harris die Verschärfung der Regeln als eine der ernsthaftesten während der Pandemie.

Coronavirus-Pandemie

Das Coronavirus hat sich fast über den ganzen Globus verbreitet. Nach Angaben der WHO (Stand 2. Dezember 12.15 pm CET) haben sich 64.144.362 Menschen mit Sars-CoV-2-infiziert. 1.469.237 Menschen sind an dem Erreger gestorben. Derzeit werden laut der WHO aus den USA, Indien und Brasilien die höchsten Fallzahlen gemeldet.

ns/ae