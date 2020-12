Pflegebeauftragter warnt vor zu strengen Corona-Regeln

„Es gibt sehr gute Konzepte. Es gibt zum Teil aber auch Regeln, die nach heutigem Wissensstand zu streng sind“, sagte Andreas Westerfellhaus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Selbst wenn es zu einem begrenzten Ausbruch kommt, darf eine Einrichtung nicht wieder reflexhaft für Besucher geschlossen werden.“

Pflegeheime in Deutschland sind wegen hohen Sterberaten unter alten Menschen unter Lockdown, was zur Isolation vieler Bewohner geführt hatte. Aus diesem Grund hat der Pflegebeauftragte zusammen mit dem RKI einen Leitfaden für Besuche in Alten- und Pflegeheimen entwickelt. Darin wird empfohlen, Besuche rechtzeitig bei der Heimleitung anzukündigen und abzuklären, ob etwa ein Schnelltest sinnvoll sei. Besonders in der Weihnachtszeit sei das wichtig, wenn viele Angehörige gleichzeitig kommen könnten.

„Für kognitiv eingeschränkte Menschen können Menschen mit Masken irritierend sein“, so Westerfellhaus. „In solchen Fällen ist es in Ordnung, wenn man genügend Abstand hält und bei der Begrüßung kurz die Maske vom Gesicht nimmt, um sich erkennbar zu machen“, erklärte der Pflegebeauftragte.

Besuchsverbote für Kinder beurteilte er kritisch, denn das sei "wissenschaftlich nicht belegt“. Die Menschen, die ihre Kontakte in den Tagen vorher reduziert hätten, dürfen ihm zufolge auch mit einem Kind in Begleitung kommen.

Die Lagerung der Geburtstagsgeschenke im Keller sei ihm zufolge unnötig. Die Besucher sollten die Geschenke mitbringen dürfen. Wünschenswert sei es auch, dass Verwandte ihre Angehörigen in deren Zimmer besuchen könnten – und nicht in Gruppenräumen treffen müssten.

Corona-Lage in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 1.130.238 Infektionen (Stand: 04.12.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland. Insgesamt sind damit bislang 18.134 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 820.000 Menschen.

Um die Virus-Ausbreitung einzudämmen, hatten Bund und Länder beschlossen, den seit Anfang November geltenden Teil-Lockdown mit Schließungen zahlreicher Einrichtungen bis 10. Januar 2021 zu verlängern. Das RKI hob hervor, dass mit „großer Sorge” Ansteckungen in Alten- und Pflegeheimen zu sehen seien, die Bewohner seien sehr gefährdet.

„Die Lage bleibt weiter sehr angespannt“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Bezug auf hohe Sterberaten in Pflegeheimen.

aa/tm/dpa