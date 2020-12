Betreiber von Kinderporno-Plattform im Darknet angeklagt

Dazu kommt auch ein weiterer Vorwurf gegen ihn, in 18 Fällen Kinder schwer sexuell missbraucht zu haben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei bei den Übergriffen sieben und acht Jahre alte Mädchen sowie zwei Babys aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis. Dies sei zwischen April 2013 und April 2020 in einem Ort in der Nähe von Meißen sowie auf der Ostseeinsel Usedom passiert.

Das Ziel des Internetforums bestand darin, einen längerfristigen Austausch von Kinder- und Jugendpornografie zu gewährleisten, hieß es. Die Behörden hatten den Mann nach jahrelangen Ermittlungen im Frühjahr identifiziert und am 19. Mai in Haft genommen. Er sitzt in Untersuchungshaft und hat die Vorwürfe den Angaben zufolge in vollem Umfang gestanden. An den Ermittlungen des Bundeskriminalamtes war auch die europäische Polizeibehörde Europol beteiligt.

Ein Freund von ihm sei in Hessen bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Jetzt soll das Landgericht Dresden über die Zulassung der Anklage entscheiden und einen Termin für die Hauptverhandlung bestimmen.

Mehr Ermittlungen wegen Kinderpornografie

Neben Erwachsenen geraten auch immer mehr Kinder und Jugendliche wegen der Verbreitung von Kinderpornografie ins Visier der Ermittler. Die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren stieg deutschlandweit im vergangenen Jahr um rund 125 Prozent auf 7584, so das bayerische Landeskriminalamt (LKA) unter Berufung auf die bundesweite Polizeistatistik.

Johannes Luff, Sachgebietsleiter der Kriminologischen Forschungsgruppe des LKA, führt den Anstieg vor allem darauf zurück, dass Smartphones bei Kindern und Jugendlichen immer weiter verbreitet seien. Oft bekämen Schüler solche Bilder in Whatsapp-Chats, manchmal seien es Fotos des gleichaltrigen Freundes oder der Freundin – oder Selfies wie das „Dickpic” genannte Penisfoto.

