Essener Polizei verhindert Aufeinandertreffen von rivalisierenden Gruppen mit Clanbezug

Die Polizei in Essen hat laut einer Mitteilung vom Samstag mit einem Großaufgebot eine vermutlich weitere bevorstehende Auseinandersetzung von vermutlichen Mitgliedern rivalisierender Familien verhindert.

Die Einheit BAO Aktionsplan Clan war demnach am Freitagmittag vielerorts in der Stadt im Einsatz. Insgesamt seien 100 Personen und 23 Fahrzeuge durchsucht worden. Dabei hätten die Beamten Schlagwerkzeuge, Pfefferspray und ein Messer gefunden. Nach den durchgeführten Identitätsfeststellungen seien den Betroffenen Platzverweise erteilt worden.

Frühere Auseinandersetzungen

Der Operation waren mehrere Überfälle am gleichen Tag sowie an den vorigen Tagen vorausgegangen. Am Freitagmorgen hatten fünf bislang unbekannte Täter einen 27-jährigen Deutsch-Libanesen mit Schlagstöcken angegriffen und schwer verletzt.

Eine halbe Stunde später kam es zu einer weiteren Körperverletzung und Sachbeschädigung. Dabei betraten 15 unbekannte Täter ein Ladenlokal und griffen den 54-jährigen libanesischen Geschäftsinhaber an, der leichte Verletzungen erlitt. Das Inventar wurde mit Hämmern und Stangen zerstört.

Bereits am 2. Dezember war es laut den Polizisten zu einer Schlägerei auf dem Marktplatz mit Knüppeln und Eisenstangen gekommen. Als die Ordnungshüter eintrafen, flüchteten alle Beteiligten.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Hintergrund dieser Auseinandersetzung ein Konflikt zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien mit Bezügen zur Clankriminalität“, so die Beamten.

Was aber den ursprünglichen Konflikt ausgelöst habe, sei derzeit ungeklärt.

