Sicherheitsgesetz in Überarbeitung: Proteste in Paris gehen weiter

Am Samstag, dem 5. Dezember, überträgt Sputnik live aus Paris, wo ein weiterer Protest gegen den von der französischen Regierung vorgeschlagenen Gesetzentwurf zur "Globalen Sicherheit" stattfindet. Am Montag kündigten die Gesetzgeber an, dass sie die Bestimmung, die das Aufnehmen von Polizeibeamten einschränkt, umschreiben werden.