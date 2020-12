Bergkarabach: Russische Militärärzte empfangen erste Patienten in Stepanakert

Die medizinische Sondertruppe (MOSN) in Stepanakert hat begonnen, der lokalen Bevölkerung medizinische Hilfe zu leisten, meldet das russische Verteidigungsministerium am Sonntag.

„Die medizinische Sondertruppe (MOSN) des Östlichen Militärbezirks unterstützt die lokale Bevölkerung in der Hauptstadt von Bergkarabach – in der Stadt Stepanakert. Tagsüber empfingen russische Militärärzte etwa 40 Einwohner. Beratung, Untersuchung und qualifizierte medizinische Hilfe wurden von Therapeuten, Chirurgen und anderen Fachexperten bereitgestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Als Teil der ersten Einheit des medizinischen Teams kamen über 60 Ärzte nach Stepanakert, darunter Militärchirurgen, Fachärzte für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Therapeuten und Epidemiologen.

„Die Eröffnung des zweiten Militärkrankenhauses im Dorf Mardakert begann am Vortag“, heißt es weiter.

Bergkarabach-Vereinbarung

In der Nacht zum 10. November hatten Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach seit dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument schließt außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen mit ein.

Armenien soll drei Kreise an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

