Schüsse bei einem Männertreffen in Berlin-Charlottenburg gefallen – Behörde

Laut einer Polizeimeldung von Sonntag hat ein Unbekannter bei einem nächtlichen Treffen von mehreren Männern in Charlottenburg diese auf offener Straße beschossen. Die Hintergründe bleiben Angaben zufolge zunächst unklar.

Die Männer sollen demnach am frühen Sonntagmorgen aus drei Autos in der Nürnberger Straße ausgestiegen sein. Diese sollen sich begrüßt haben, als ein Fußgänger sich näherte und mehrere Schüsse aus einer scharfen Waffe in Richtung einiger der Männer abgegeben hat.

Zwei der Autofahrer, beide 28 Jahre alt, seien später in der Nähe von den alarmierten Einsatzkräften gefunden worden. Beide erklärten, keine Angaben zu dem Vorfall machen zu können.

„Ob jemand verletzt wurde, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt“, teilte die Polizei mit.

Die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen würden andauern und seien von der Kriminalpolizei der Direktion 2 übernommen worden, hieß es weiter.

