Berlin will Benutzen von Schreckschusswaffen deutlich einschränken

Das Land Berlin will von der Bundesregierung eine Prüfung zur Änderung des Waffenrechts fordern, um das Benutzen von Schreckschusswaffen deutlich einzuschränken. Dies schrieb die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport am Sonntag auf Twitter.

In der Silvesternacht 2019/2020 waren demnach in Berlin 125 Straftaten mit solchen Waffen verübt worden, unter anderem gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel sprach sich gegenüber der „Welt am Sonntag“ für eine stärkere Reglementierung der Schreckschusswaffen aus.

Schreckschusswaffen? Unnötig. Silvester 19/20 wurden damit allein 125 Straftaten verübt. U.a. gegen Einsatzkräfte der ⁦@Berliner_Fw⁩. Das geht so nicht. Berlin fordert auf #IMK2020 von ⁦@BMI_Bund⁩ Prüfung zur Änderung des Waffenrechts. https://t.co/n6paM7VdFt — Senatsverwaltung für Inneres und Sport (@derInnensenator) December 6, 2020

Allein in Berlin existieren demnach 23.000 gültige Kleine Waffenscheine. Der SPD -Politiker betonte, dass viele Schreckschusspistolen derzeit ohne besondere Erlaubnis gekauft werden können. Das Gefährliche dabei sei, dass man auf den ersten Blick nicht erkennen könne, ob das echte Waffen seien.

Es gehe darum, „die legale und illegale Verbreitung und Nutzung vor allem von Schreckschusswaffen, aber auch Reizgas- und Signalwaffen, deutlich zu reduzieren“, zitiert das Blatt Geisel.

Die für den Zeitraum vom 9. bis zum 11. Dezember anberaumte Innenministerkonferenz soll demzufolge einen Prüfauftrag für das Bundesinnenministerium beschließen. Dies soll klären, ob Änderungen im Waffenrecht zu einer stärkeren Reglementierung bundesweit führen könnten.

mo/mt