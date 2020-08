Am 31. Oktober soll es wirklich losgehen - BER-Flughafenchef: „Der Start ist sicher“

Mit rund 400 Flughafentestern wird wöchentlich an zwei Tagen für den Flugbetrieb am neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) in Berlin-Schönefeld geübt. Es gibt keine großen Probleme mehr, ist sich Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sicher. Er gab ausländischen Medien Auskunft über den Stand der Dinge.