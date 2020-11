Maskenpflicht Düsseldorf gekippt! Das bedeutet das Urteil konkret

Etliche deutsche Städte haben aber eine Pflicht zur Maske erlassen. Diese Verordnungen bröckeln jedoch.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH Gericht: Generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig Zuerst Heidelberg, nun Düsseldorf. Die Verwaltungsgerichte räumen die Mundschutz-Pflicht in mehreren Städten ab. In Düsseldorf gilt eine der schärfsten Verordnungen Deutschlands. Im Stadtgebiet muss die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Doch die Verordnung ist rechtswidrig- das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht nun entschieden.

Welche Konsequenzen das nun hat und wieso das Gericht so entschieden hat erklärt Dr. Nicola Haderlein, Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, im Gespräch mit SNA-Radiomoderator Benjamin Gollme.