„Coronawahnsinn“ und „Maskenfetisch“- Carolin Matthie schießt scharf

„Maskenfetisch“ und „Zombie-Seuche“. Carolin Matthie ist eine Frau der klaren Worte. Mit dem Herz auf der Zunge hinterlässt sie in der deutschen Politik eine Schneise der Zerstörung. Rente? Nicht sicher. Der Staat? Freiheitsfeindlich und übergriffig. Corona? Todeszahlen müssen auf den Prüfstand.

Doch die Youtuberin mit AfD-Parteibuch lässt ihren markigen Worten Erklärungen und Verweise folgen. SNA-Moderator Benjamin Gollme lädt ein: Das zweite Sommerinterview der Saison geht an die Influencerin und Youtuberin Carolin Matthie. Täglich geht sie auf ihren Kanälen auf Sendung, täglich warten Zehntausende auf ihren Vlog. Über den Menschen Matthie, ihre Parteiarbeit in der AfD und ihre Leidenschaft zu scharfen Waffen sprechen wir im Villengarten in Berlin-Steglitz.

* Die in diesem Artikel vorgebrachten Ansichten müssen nicht denen der Sputnik-Redaktion entsprechen.