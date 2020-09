„Abscheuliches“ Gift: Politologin hinterfragt Reaktionen im Fall Nawalny und benennt Lösung

Kaum hat die Bundeskanzlerin am Mittwoch den russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zum „Opfer eines Verbrechens“ erklärt und Gespräche mit den EU- sowie Nato-Partnern angekündigt, droht die EU Russland nun offen mit Sanktionen. Manche deutschen Politiker wie der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), gehen allerdings noch weiter und wünschen sich diesbezüglich einen Stopp der Nord Stream 2. Das Medienecho ist so gut wie eindeutig: Putin stecke hinter der Vergiftung, den das Speziallabor der Bundeswehr nun bestätigte. Und zwar mit dem Nervengift „Nowitschok“ - wie im Fall Skripal im englischen Salisbury.

Warum etwa hat Putin Nawalny nach Deutschland ausfliegen lassen? Kann man mit „Nowitschok“ die Menschen nur einzeln ausschalten? Warum haben die russischen Ärzte erstmal keine Giftspuren im Blut des Oppositionellen gefunden?

Die Politologin Dr. Petra Erler, mit der Sputnik einmal ausführlich über die Löcher im Skripal-Fall sprach, will sich nicht auf Spekulationen einlassen und schlägt vor, bei den Fakten zu bleiben. Fakt sei etwa, dass Nawalny mit einem Gift der Familie „Nowitschok“ vergiftet wurde und dass eine Zusammenarbeit von Deutschland und Russland notwendig ist - „weil es sich um einen russischen Staatsbürger handelt, der Opfer einer Straftat wurde“, sagt Erler gegenüber Sputnik.

„Schon Sherlock Holmes hat es gewusst, man soll sich nicht erst eine Schlussfolgerung zurechtlegen und dann die Fakten passend machen.“ Sie warnt davor, Sanktionen zu beschließen, bevor man die Wahrheit kenne. „Ich bin dagegen, einen Vorfall sofort zu nutzen, um politische Konsequenzen in Gang zu bringen, ohne die Einzelheiten und alle Fakten zu kennen.“

Für die Aufklärung der Wahrheit würden eine Reihe von Umständen stehen, weist die Politologin hin. Man könne am Handeln aller Parteien sehr gut ablesen, ob eine oder beide Seiten an der Aufklärung und der Zuweisung der Verantwortung für die Tat interessiert seien. „Das liegt daran, dass Nervengifte wie Nowitschok nicht nur Spuren im Blut eines Opfers hinterlassen. Alle Dinge, aber auch Menschen, mit denen der erkrankte Nawalny in Russland in direktem Kontakt war, müssen Kontaminierungsspuren aufweisen.“

Genau von diesen Kontaminierungsspuren hat man aber in den russischen Medien nichts mitbekommen - darauf wies eben der Omsker Toxikologe Alexander Sabajew hin. Erler zeigt sich aber unbeugsam: „Fest steht, wir wissen es noch nicht., ob es Kontaminierungsspuren gibt. Wir wissen nur, dass es ein Nowitschok-Gift gewesen sein soll und das spricht immer dafür, dass der Täter keine Privatperson war.“

Nawalny hätte im Vergiftungsfall das Cafe im Flughafen von Tomsk, wo er offenbar Tee getrunken hatte, sowie das Flugzeug, etwa die Flugzeugtoilette und seinen Sitz, kontaminieren müssen. Dazu noch mutmaßlich seinen Reisebegleiter, den Krankenwagen und die Ersthelfer in Omsk. Erler erinnert daran, dass beim U-Bahn-Anschlag in Tokio mit dem Nervengas Sarin etwa 25 Prozent der Hilfskräfte, die den Opfern zu Hilfe eilten, auch vergiftet wurden. „Wir wissen, das Cafe auf dem Flughafen von Tomsk ist abgesperrt und geschlossen. Aber haben dort Ermittlungen stattgefunden? Was ist mit dem Flugzeug? Fliegt es weiter? Wurde es nach der Nachricht aus Berlin außer Dienst gestellt und untersucht? Wäre letzteres der Fall, kann man nicht von einer Vertuschungsaktion ausgehen“, sagt Erler weiter.

Tatsächlich nahm das am 20. August vorerst geschlossene Cafe im Tomsker Flughafen Anfang September laut dessen Besitzer die Arbeit auf. Er gab jedoch nicht bekannt, ob in seiner Einrichtung Kontrollen durchgeführt wurden. Vor diesem Hintergrund müssten sich die russischen Behörden nun dringend auf Spurensuche begeben, meint die Sputnik-Gespächtspartnerin.

„Leider wurde das im Skripal-Fall nicht gemacht“

Gleichzeitig komme es auch auf die Bundesregierung an. Sollte die Bundesregierung in dem Fall ein wahres Aufklärungsinteresse haben, müsste sie die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) nach dem Artikel 9 der OPCW-Konvention mit dem Fall des Einsatzes einer Chemiewaffe befassen, glaubt Erler. Das würde die Zusammenarbeit mit Russland erzwingen und es der OPCW auch ermöglichen, eine Verdachtsinspektion mit unabhängigen Experten zu machen. Einer solchen Inspektion könnte sich Russland nicht widersetzen. Die Experten könnten Kontaminierungsspuren suchen, aber auch herausfinden, ob betroffene Objekte heimlich dekontaminiert wurden. Das wäre ein anderes Vorgehen, als im Fall Skripal, sagt Erler.

Die Politologin erinnert daran, wie Großbritannien auf die Kontaminierung im Skripal-Fall reagiert hätte. Die britischen Behörden haben beispielsweise den Tisch verbrannt, an dem die Skripals gegessen hatten, weil er so kontaminiert gewesen sei soll. „Sie haben zwei Dächer erneuert: das Dach des Skripal-Hauses und das der benachbarten Garage, alles nur wegen einer kontaminierten Türklinke.“

Auch im Nawalny-Fall könnten Kontaminierungsspuren an den betroffenen Stellen auch nach Tagen gefunden werden, sollte der Verdacht stimmen, beharrt die Expertin.

„Solche Gifte sind nach dem Befund von OPCW in der Regel stabil. Die erodieren nicht so einfach. Das ist das Problem an solchen Nervengiften - deren Einsatz wurde so konzipiert, dass sie möglichst nachhaltig vergiften, dass sie die Einsatzkräfte, die vergifteten Menschen zur Hilfe eilen, vergiften. Das sie die Umwelt vergiften. Das alles macht diese Nervengifte so abscheulich“, sagt Erler abschließend. © REUTERS / FABRIZIO BENSCH Nawalny in Militärklinik verlegt? Charité kommentiert Medienberichte

Am Donnerstagabend zeigte sich die OPCW tief besorgt wegen einer möglichen Vergiftung Nawalnys. Nach der Chemiewaffenkonvention werde die Vergiftung eines Einzelnen mit einem Nervengas als Einsatz von Chemiewaffen bewertet, erklärte der Generaldirektor der OPCW, Fernando Arias, und bot Unterstützung bei der Aufklärung an. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rief Russland auf, mit der OPCW zu kooperieren. Die deutsche bzw. die russische Seiten haben sich zu den Aufrufen bisher noch nicht gemeldet.

Dr. Petra Erler ist Geschäftsführerin der Strategieberatung European Experience Company GmbH. 1990 war sie nach den ersten freien Wahlen in der DDR Staatssekretärin für Europäische Angelegenheiten. Von 2006 bis 2010 war sie die Kabinettschefin von EU-Kommissar Günter Verheugen.

