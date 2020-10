Querdenken-Anwalt Haintz: Polizei, Diskriminierung, Drohnen? Proteste gegen Coronapolitik

Polizeidrohnen, festgenommene Bühnentechniker und ein mobiles Gefängnis der Polizei? An diesem Protestwochenende am Bodensee schwirren Gerüchte durch den Raum. Querdenken-Anwalt Markus Haintz nimmt Stellung dazu und berichtet über die schwierige Arbeit mit den Behörden und Gerichten.

Dabei geht es auch um mögliche Diskriminierung von körperlich engeschränkten Menschen.

SNA-Moderator Benjamin Gollme und unser Team sind das ganze Wochenende vor Ort in Konstanz. Die im Video erwähnte Demonstration kam nicht zu Stande. Nach einer Rally durch die Stadt kam unser Team mit Anwalt Markus Haintz am Treffpunkt an: Dort war aber weder der Anmelder, noch die Demonstranten. Nur die Polizei stand mit Motorrädern und “Wannen” bereit. Ein Video dazu wird bei uns folgen.

