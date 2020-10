Chemisches Trauma? Toxikologe aus Omsk bewertet Nawalnys Aussehen – Teil 2

Liebe Leser, den ersten Teil dieses Interviews finden Sie hier.

- Aber trotzdem: Es gibt manche, die sagen, man könnte Nawalny nicht gleich, sondern erst später etwas geträufelt haben, oder es war dosiert, damit all das nicht sofort auftritt...

Meinen Sie, nach seiner Einlieferung in unserer Klinik? Oder davor?

- Naja, in Ihrer Klinik kam es dazu nicht, richtig?

Natürlich nicht, das ist völlig ausgeschlossen! Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Unsere medizinische Brigade war da im Einsatz – die Hauptbrigade unserer Spezialisten. Es gab noch drei Spezialisten aus Moskauer Instituten. Andere Spezialisten, die sich mit dem Patienten befasst hätten, gab es nicht. Er wurde in einem Einzelzimmer untergebracht, wo ihn keine fremden Augen sehen konnten. Zugang hatten nur die Mitarbeiter genau dieser Abteilung. Da gab es keine Außenseiter, die ihn besucht und etwas mitgebracht haben. Das Ganze war ziemlich verschlossen. In unserem Toxikologie-Zentrum gilt ein Sonderregime und der Patient befand sich angesichts der Auswirkungen von Chemiestoffen in einem sicheren Objekt. Es gab wohl keinen Einfluss von außerhalb (egal ob das Chemikalien, Lebensmittel oder sonst etwas wären). Dafür kann ich die Verantwortung übernehmen, denn ich sah das mit eigenen Augen und leitete den Prozess persönlich.

- Wie verhält sich ein Giftstoff im menschlichen Organismus? Wie ist das klinische Bild und wie unterscheidet es sich von dem, was wir gesehen haben, oder gibt es auch Ähnliches?

Wenn wir von einer durch chemische Einwirkungen verursachten Krankheit sprechen, müssen wir wissen, dass es zwei Begleitprozesse gibt: Toxikokinetik und Toxikodynamik. Mit anderen Worten: Bei der Toxikokinetik geht es um das Schicksal des Giftes im Organismus – egal welchen Giftes, denn es hinterlässt unbedingt seine Spuren. Vor allem werden davon die Organe getroffen, die für Entgiftung zuständig sind: Leber, Nieren, Lungen, und zwar innerhalb von einer oder zwei Stunden.

- Und Sie haben keine solchen Spuren entdeckt, richtig?

Genau. Wir konnten keine Störungen dieser Organe entdecken, denn sie hätten auf diese oder jene Stoffe reagiert, und zwar durch Veränderung ihrer Funktion – biochemische Analysen zeugen davon sofort.Der zweite relevante Aspekt für Toxikologie ist das Schicksal des Organismus nach einer Gifteinwirkung, also wie der Körper die Gifteinwirkung überlebt oder nicht überlebt beziehungsweise vor Ort stirbt. Wenn die Gifteinwirkung überstanden wurde und die Detoxikologie-Therapie angewendet wurde, dauert die Erholung – wenn es um schwere Giftstoffe geht, und es wurden in dem Fall schwere Giftstoffe vermutet – in der Regel äußerst lang. Und in der Regel handelt es sich bei schweren chemischen Vergiftungen um Lähmungen. Nach einer akuten Giftstoff-Vergiftung ist es unmöglich, gesund zu bleiben. In der Regel führen solche Verletzungen zu Behinderungen, man kann sich sogar innerhalb eines halben Jahres nicht erholen, das ist sehr schwer.

- Kommt es zur Umwandlung des Gewebes durch den Giftstoff? Wie beeinflusst der Giftstoff das Gewebe, was macht er mit dem Körper, wenn er ihn behindert, wie Sie sagten?

Der Giftstoff blockiert die Fermentsysteme, die Aufgabe des Giftstoffs ist, ein biologisches Objekt aus einem natürlichen Gleichgewicht aller Wechselstoff-Prozesse zu bringen, damit diese Prozesse so gestört werden, dass der Körper nicht so sehr an Gifteinwirkung, sondern wegen fehlender Detoxikationssysteme und der Verletzung des eigenen inneren Gleichgewichts stirbt. Da ist die Aufgabe des Giftstoffs. Wenn es dazu nicht gekommen ist, kann der Stoff kein Gift sein.

Wenn es um die Auswirkung des Giftstoffs auf den Patienten geht, kam es nicht dazu, wobei diese Situation sich in den ersten sechs Stunden ereignen müsste. Dazu ist es nicht gekommen. Ja, es gibt metabolische Veränderungen, ein metabolisches Chaos, einen Sturm, den wir stoppen, der allmählich nachlässt. Das Koma ist nicht so tief, die Ernährung funktioniert, es beginnt dann die Wiederherstellung des Kohlenhydratstoffwechsels. Deswegen lautet die Diagnose auf Kohlenhydratstoffwechsel-Störung, obwohl sie auch skeptisch wahrgenommen wird.

Es wäre zweckmäßig gewesen, den Zustand mit den Kollegen zu besprechen, und wir erwarteten dies von den deutschen Kollegen, doch es kamen keine Informationen über die Dynamik der Proben, die sie machten. Bei uns waren die zusammenfassenden Materialien bereits zum 22. August fertig.

- Sie sagen, innerhalb von 44 Stunden legte der Patient bei ihnen einen großen Weg von 5 bis 9 Punkten zurück, öffnete schon die Augen und reagierte auf äußere Reizfaktoren. Wie lange wäre Alexej bei solch einer Dynamik in Ihrem Krankenhaus noch im Koma geblieben?

Es ist schwer, das aus dieser Perspektive zu beurteilen. Ich kann nur Eines sagen – dass, als wir diese 42 Stunden zusammen mit den Kollegen resümiert hatten, es eine positive Entwicklung ohne Sonderfälle geben wird. Dann hätte man einen positiven Effekt zum 5. bis 7. Tag erreichen können.

- Also wieder im Bewusstsein zum 5. bis 7. Tag?

Ja, gewöhnlich ist es so. Rückkehr von Bewusstsein, danach Wiederherstellung des Atems. Verstehen Sie, worum es geht? Nach der Beseitigung des Kohlenhydrat-Sturms, der Implementierung normaler Ernährung – denn was ist die Ernährung? Das sind die notwendigen Elemente für Gehirn, Herzmuskel, Skelett-Muskeln – kommt es auch zur Wiederherstellung aller lebenswichtigen Funktionen. Diese Ernährung begann bei uns in den ersten 18 Stunden, also 14 Stunden vor dem Abflug aus Omsk. Für uns wäre interessant zu beurteilen, wie diese Ernährung aufgenommen wurde, wie man sie noch erweitern kann. Doch da die Familie des Patienten beschloss, ihn in einer anderen Klinik behandeln zu lassen, konnten wir das nicht verfolgen.

- Also, nach Ihren Einschätzungen hätte Alexej wieder bei Bewusstsein sein sollen. Nach der Dynamik, die Sie bereits erreicht hatten, schon nach drei Tagen. Und in Deutschland blieb er mehr als zwei Wochen im Koma. Wie könnte man das erklären?

Wissen Sie, ich kenne die Angaben nicht, ob das Koma zwei Wochen oder eine Woche dauerte.

- Es wurde doch bekanntgegeben – er bleibt im Koma, wieder im Koma –, und das dauerte 15 Tage.

Schwer zu sagen.

- Dann wurde er wach und sagte: Ich will nach Russland. Das wurde mitgeteilt.

Wissen Sie, ich kann das nur auf Grundlage der Erfahrung mit der Rückkehr solcher Patienten ins Bewusstsein sagen. Aus der Sicht der Diagnose ist es nicht einmalig. Aus der Sicht des Verlaufs des pathologischen Prozesses ist es keine einmalige Erkrankung. Wir haben solche Dinge schon oft gesehen. Auf Grundlage der Erfahrung – der Mann in solch einem Alter, von solch einem Körperbau, ohne chronische Erkrankungen – am 5. bzw. 6. Tag.

- Moment, mir wurde gesagt, dass er chronische Pankreatitis hatte.

Na ja, chronische Pankreatitis ist nicht so eine fatale Erkrankung, wenn sie unter Kontrolle ist, wird es nicht zu solch ernsthaften Ausfällen kommen. Hier geht es vor allem um irgendwelche provozierenden Störungen, von denen uns nichts gesagt wurde. Also, der Patient weiß wohl selbst Bescheid, warum das geschehen konnte. Wenn man ihn fragt, wird er antworten.

- Da habe ich eine Parallele. Er wurde schon gefragt, und er sagte: „Putin hat mich vergiftet.“

Nein. Es gab keine Vergiftung. Es gab keine chemische Erkrankung. Das ist eine eindeutige Antwort. Wenn eine solche Frage gestellt wird, und angesichts der jüngsten Informationsereignisse auch eine solche Diagnose gestellt wird, dann sollte sie von einem Toxikologen, kollegial und unbedingt unter Berücksichtigung der Informationen seit der Verschlechterung des Zustandes, also Bewusstseinsverlust bis zur Krankenhausentlassung, gestellt werden. Diese Unterlagen werden analysiert, und erst dann wird der Beschluss kollegial getroffen. Doch ich muss betonen, dass wir auf unseren Beratungen am ersten Tag das Thema der Vergiftung ausgeschlossen haben. Alles, was weiter vor sich ging, ist uns nicht bekannt. Doch am ersten Tag war das Thema der Vergiftung ausgeschöpft. Wir hatten keine Angaben über eine Vergiftung.

- Und welchen Eindruck hatten Sie vom Aussehen Nawalnys, als er jetzt vor dem Publikum erschien?

Sein Aussehen entspricht wohl der Erkrankung, der Diagnose, die wir gestellt haben. Patienten mit solchen Problemen kommen ziemlich schnell durch. Warum sieht der Mensch gut aus? Weil das Niveau des Kohlenhydrat-Wechsels, die Ernährung u. a. sich normalisiert hat. Das alles normalisiert sich ziemlich schnell. Chemische Erkrankungen wie verkrüppelnde Krankheiten wirken sehr stark und störend auf den Körper und hinterlassen sehr schwere äußere Merkmale.

© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY / Social Media Alexej Nawalny beim Spaziergang in einem Berliner Park

- Wie hätte er ausgesehen, wäre es eine chemische Verletzung, eine chemische Erkrankung gewesen?

Erstens hätte er bislang nicht online gehen, sprechen, so ein aktives Leben führen können. Er hätte sich im Krankenhausbett befunden. Das ist eindeutig. Auch bei guten Prognosen, guten klinischen Merkmalen, guter Ausstattung und Medikamenten, wäre das eine frühe Recovering-Periode der toxischen Enzephalopathie, nur die erste Hand- und Fußbewegung, Augen öffnen, erste Mahlzeiten mithilfe des Krankenhauspersonals u.a.

- Es wäre so, wenn er zum Beispiel mit Dichlorvos (Insektizid aus der Gruppe der Phosphorsäureester) vergiftet worden wäre?

Ja, selbst bei einer Dichlorvos-Vergiftung blieben bei uns Patienten 60 bis 70 Tage in einem schweren Zustand. So lange dauert nur die Periode in der Intensivtherapie. Erst dann beginnt das Recovering, weil wir von Nervengiftstoffen sprechen.

- Das wird nicht von uns gesagt, sondern das wird uns gesagt.

Uns wird gesagt oder man verdächtigt, dass wir den Nervenkampfstoff nicht erkannt haben. Bereits von der Bezeichnung her ist klar, wie der Ausgang der Anwendung dieses Giftstoffs ist – nämlich eine vollständige Lähmung. Und da das Nervensystem sich sehr langsam und sehr lange wiederherstellt, kann ein guter Effekt nicht früher als nach einem halben Jahr erwartet werden. Und das in dem Fall, wenn alles gut verläuft. Das betrifft ja Nervenkampfstoffe.

- Und welcher Effekt wäre dann gut? Sie sagen, man könnte einen positiven Effekt erwarten. Wäre er auch so auf der Treppe gesprungen?

Nein. Ein guter Effekt heißt in diesem Fall – Rollstuhl nach einem halben Jahr. Elementare Bewegungen, Löffel, Glas nehmen, Arme bewegen, diesen Rollstuhl benutzen.

Die Charité sagt nun, dass diese Vergiftung auch ohne gesundheitliche Folgen bleiben kann, er wird sich also vollständig erholen.

Da es keine Vergiftung gibt, wird sich alles natürlich wiederherstellen. Er hat sich wohl schon erholt. Gestern konnte man auf Aufnahmen sehen, dass es gar keine Vergiftung gibt. Das ist sogar keine überstandene Vergiftung. Das sind metabolische Störungen, die plötzlich unter bestimmten Umständen aufkamen. Sie waren zwar kritisch, doch sie wurden Gott sei Dank beseitigt. Hoffentlich haben auch unsere Kollegen die Therapie in derselben Richtung fortgesetzt. Sie fragten bei uns nicht nach Ergebnissen der Proben, nach Cholinesterase – das alles wurde nicht gefragt, obwohl bei Vergiftungen die Dynamik der Cholinesterase einige Male pro Tag unbedingt verfolgt wird. Doch die Kollegen haben bei uns nicht nachgefragt.

- Jetzt hören wir, dass dort irgendetwas gefunden wurde, irgendwelche Spuren. Wie stehen wir dem gegenüber? Was könnte das sein?

Die Entdeckung von Spuren bzw. gewissen chemischen Stoffe bzw. Zerfallsprodukten bedeutet noch gar nichts. In der klinischen Toxikologie ruht alles auf drei Pfeilern, wenn es um eine Vergiftung geht. Erstens – die toxikologische Situation, also wenn der Giftstoff in den Körper gelangt. Zweitens – das klinische Bild. Drittens – die chemisch-toxikologische Verifizierung vor Ort, wenn noch das klinische Bild zu erkennen ist.

Als Toxikologe interessiere ich mich jetzt nicht für die Studien, die jetzt gemacht werden. Wo, wann und was wurde von wem genommen, unter welchen Umständen – man kann es nur erahnen. Der toxikologische Patient bleibt „akut“ in den ersten sechs Stunden, dann spielt das keine Rolle mehr.

- Also dann entweder der Tod oder…

Oder eine starke Behinderung, wenn der Mensch diese Vergiftung überlebt. Doch ohne Detoxikation ist es unmöglich, die Vergiftung zu überstehen. Sonst würde es unsere Fachrichtung – klinische Toxikologie – nicht geben. Der Sinn dieser Fachrichtung besteht darin, eine Vergiftung schnell feststellen, die Methode der Detoxikation zu bestimmen und sie in möglichst kurzer Frist durchzuführen. Deswegen befinden wir uns in Ambulanz-Krankenhäusern. Toxikologie-Zentren in Russland funktionieren gewöhnlich auf diese Weise.

- Kann man sagen, dass Sie sich nicht mit Ihrer Sache befassen mussten, weil es keine Vergiftung gab?

Ja, wir mussten nicht unsere Sache machen, doch wir beteiligten uns kollegial, wir tauschten ständig Eindrücke aus, wie dieser pathologische Prozess verläuft. Es gab keine Zeit für die Verlegung in ein Krankenhaus bzw. in eine Abteilung, man wollte schneller Ruhe gewährleisten. Elementare Ruhe – ein solches Vorgehen, eine einheitliche Position aller Spezialisten. Die Diagnose des Toxikologen und Therapeuten bzw. Kardiologen – das ist eine Diagnose bei der Beratung, wenn alle Pros und Contras analysiert werden. Es werden alle Varianten besprochen, und erst in diesem Fall sagen wir, dass wir bei dieser Diagnose bleiben, weil sie begründet ist. Zudem hat jede Diagnose, jedes Wort in der medizinischen Akte des Patienten eine strenge Begründung.

- Sie haben früher gesagt, dass Sie Nawalny vor dem Tod gerettet haben. Können Sie sagen, dass Sie mit menschlicher Undankbarkeit konfrontiert sind?

Es ist schwer, diese Situation zu kommentieren, wir machen uns keine Gedanken darüber. Als Ärzte haben wir mit verschiedenen Situationen im Leben zu tun – Dankbarkeit und Undankbarkeit, Beleidigung, Enttäuschung, doch die Rhetorik in den Massenmedien ist etwas empörend. Der Mensch, der sich in der Politik irgendwie positioniert, nutzt in seinen Aussagen gegenüber Politikern und einfachen Menschen, Ärzten solche beleidigenden, marginalen Worte. Das verwirrt natürlich, und das kommt auch noch in die Medien. Das ist unangenehmer. Und die Dankbarkeit – das ist die Sache jedes einzelnen Menschen.

- Vielen Dank. Wenn Nawalny zurückkehrt – wenn es dazu überhaupt kommt, bislang hat er diesen Wunsch nicht nochmal geäußert –, was passiert dann? Ist irgendeine internationale Beratung zu seinem Zustand bzw. eine Untersuchung möglich?

Alles, was die Gesundheit des Menschen, seine Rehabilitation, seine Rückkehr zum normalen Leben betrifft, ist immer aktuell. Auch die Lösung der strittigen Fragen. Das sage nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kollegen und Wissenschaftler in Moskau – eine erweiterte Beratung, erweiterte Erörterung der medizinischen Gemeinschaft über solche Fälle ist erforderlich, wenn sie aus Sicht der Diagnostik von akuten chemischen Erkrankungen, metabolischen Veränderungen tatsächlich von Interesse sind. Das Leben und die Gesundheit des Menschen – das ist immer aktuell.

