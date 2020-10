Revolution – und was nun? - Lage in Kirgistan bleibt unübersichtlich

Nach den Parlamentswahlen am 4. Oktober hat die kleine zentralasiatische Republik Kirgistan etwas erlebt, was viele als die Dritte Revolution bezeichnen. Anfänglich friedliche Proteste gegen das Wahlergebnis schlugen in kürzester Zeit in Gewalt um, das Weiße Haus wurde gestürmt und inhaftierte Politiker befreit. Wie es weitergehen soll und wer das Land künftig regieren wird, bleibt unklar. Sputnik Deutschland hat sich mit dem Chefredakteur von Sputnik Kirgistan, Erkin Alymbekow, über die aktuelle Lage unterhalten.

- Nach den Parlamentswahlen war schnell die Rede von Wahlfälschung und die unzufriedenen Wähler sind auf die Straße gegangen, um zunächst friedlich gegen die Wahlergebnisse zu protestieren. Bei Wahlen in Kirgistan sollen solche Dinge wie Stimmenkauf nichts Ungewöhnliches sein. Was war dieses Mal anders, dass die Wahl zu Protesten geführt hat?

EA: Es ist verfrüht, jetzt schon die Wahlfälschung als Fakt zu nennen. Die Wahlkommission hat zwar schon verkündet, dass das Wahlergebnis annulliert wird, und es ist noch nicht klar, ob neue Wahlen angesetzt werden. Das Land kommt gerade erst wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurück. Im Laufe dieser Woche wird es höchstwahrscheinlich viele Neuigkeiten darüber geben, wie es weitergehen soll. Letzte Woche wurde das Land von einer Seite zur anderen geschleudert. Man sprach davon, dass die dritte Revolution ausgebrochen sei, andere sagten, es sei keine Revolution passiert. Wieder andere schrien, das sei bereits die Konterrevolution. Im Moment trauen sich selbst Politologen und Experten nicht, etwas über die Ergebnisse zu sagen, denn es gibt keine. Ob man die Wahlen als durchgeführt anerkennen wird oder nicht, ob die neuen Abgeordneten ins Parlament einziehen – all das wissen wir nicht und können nichts darüber sagen. Wir können nur wiedergeben, was letzte Woche passiert ist.

- Dann halten wir fest: Von 16 angetretenen Parteien sind nur vier ins Parlament eingezogen, womit die Wähler unzufrieden waren und auf die Straße gingen. Ist das richtig?

Ja, die Wähler waren nach der Auszählung der Stimmen unzufrieden. Sie waren unzufrieden damit, dass die zwei großen Parteien „Mekenim Kirgistan“ und „Birimdik“ ins Parlament eingezogen sind. Experten nennen „Birimdik“ eine Pro-Regierungspartei. Ihr gehört Asylbek Dscheenbekow als eine der Führungspersönlichkeiten an. Er ist der Bruder des Präsidenten Sooronbai Dscheenbekow. Die andere Partei ist unter der Kontrolle des sehr bekannten Raim Matraimow, der in der Bevölkerung „Raim Million“ genannt wird. Er gehört dem Zoll an und ist ein unheimlich einflussreicher Mann in unserem Land – wegen seiner großen finanziellen Mittel, sagen die Experten. Die negative Stimmung kam also hauptsächlich daher, dass diese zwei regierungsnahen Parteien die meisten Stimmen bekommen haben sollen. In den sozialen Netzwerken läuft schon seit über einem Jahr eine Aktion gegen „Raim Million“, die von sehr Vielen unterstützt wird. Es gibt natürlich auch solche, die sie nicht unterstützen. Dieser Mann ist eine nicht eindeutige Persönlichkeit für das Land. Als der jetzt ernannte Premier Sadyr Dschaparow auf dem zentralen Platz verkündete, er werde „Raim Million“ ins Gefängnis befördern, hat er dafür sehr viel Unterstützung erfahren. Da also „Raim Million“ eine Persönlichkeit ist, bei der die Gemüter gespalten sind, hat der Wahlerfolg seiner Partei sehr negative Reaktionen bei der Bevölkerung ausgelöst. Die Parteien, die die Wahl verloren haben, und sogar eine Partei, die es ins Parlament geschafft hat… deren Spitzenkandidat hat gesagt, dass er diese Wahl nicht anerkennt. Er sagte sinngemäß, das Volk werde vorgeführt. Und obwohl er ja nun endlich ins Parlament einzuziehen scheint, hat er sich der Protestaktion angeschlossen. Unzufrieden mit dem Wahlergebnis, sind also die Spitzenkandidaten der Parteien mitsamt ihren versammelten Anhängern auf den zentralen Platz gezogen. Und es stellte sich heraus, dass sehr viele Menschen hinter ihnen stehen, denn im Laufe des Tages versammelten sich immer mehr und mehr Menschen. Am Anfang waren es nur etwa 20, dann 100, dann 1000. Gegen 18 Uhr haben wir schon mindestens 6000 Menschen gezählt. Im Laufe der Nacht wurden es dann noch wesentlich mehr und es begannen Zusammenstöße mit der Polizei.

- Zu Beginn der Proteste dominierten die Bilder der friedlich demonstrierenden jungen Menschen und in den sozialen Netzwerken war zu lesen, wie stolz die Kirgisen auf ihr Land sind, dass es sich friedlich gegen die Ungerechtigkeit auflehnt. Und plötzlich kippte die Stimmung in gewaltsame Zusammenstöße. Gab es einen konkreten Moment, der für diesen Stimmungsumschwung verantwortlich war?

Ja, dieser Moment war um etwa 20 Uhr, als die jungen Menschen, die auf dem zentralen Platz demonstrierten, zu den Toren des Weißen Hauses zogen und versuchten, diese aufzubrechen und sich Zutritt zu verschaffen. Im Weißen Haus sitzen der Präsident und das Parlament des Landes. Laut seiner Pressestelle befand sich der Präsident zu diesem Zeitpunkt im Gebäude. Als also die jungen Leute die Tore aufbrechen und sich Zutritt verschaffen wollten, hat sich die Polizei eingeschaltet und damit begonnen, die Demonstranten mit Gewalt zu vertreiben. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Demonstranten bewaffneten sich mit Steinen, indem sie die Bodenplatten auf dem zentralen Platz in kleine Stücke schlugen. Die Polizei setzte Tränengas, Blendgranaten, Gummigeschosse und Schlagstöcke ein. Diese Kämpfe hielten sehr lange an, bestimmt sechs oder sieben Stunden. Erst schien die Polizei die Lage unter Kontrolle bekommen zu haben und hatte die Demonstranten abgedrängt, die sich zunächst zerstreuten. Dann sammelten sie sich aber wieder und drängten ihrerseits die Polizei ab. Das passierte im Stadtzentrum und dauerte ebenfalls sehr lange. Am Ende gingen der Polizei ihre Kampfmittel aus, sie zog sich in Richtung Weißes Haus zurück. Gegen drei Uhr nachts gelang es den Demonstranten, das Weiße Haus zu stürmen. Laut der Pressestelle des Präsidenten befand er sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Weißen Haus – er soll es gegen zwei Uhr nachts verlassen haben.

- Auf Videoaufnahmen waren Explosionen zu sehen, neben vielen Verletzten soll es auch ein Todesopfer gegeben haben. Das sieht für mich so aus, als seien da nicht bloß Schlagstöcke und Gummigeschosse im Einsatz gewesen...

Der junge Mann, der gestorben ist, hieß Ümütbek. Die Auseinandersetzungen waren insgesamt ziemlich schwer, es gab sehr viele Verletzte – mehr als 600 Menschen. Davon waren etwa 100 Polizei-Einsatzkräfte. Die ganze Nacht haben wir versucht, die Ereignisse live zu übertragen. Doch der Livestream brach ständig ab, weil in der ganzen Stadt das Mobilfunknetz abgeschaltet worden war. Die Netzbetreiber erklärten es später mit Überlastung, aber die Leute glauben ihnen nicht. Sie haben einfach das Internet abgeschaltet. In den Häusern gab es das noch über Kabel, aber draußen hatte man kein mobiles Internet. Deswegen waren Live-Übertragungen unmöglich. Wir haben trotzdem vor Ort gefilmt, eilten dann in die Redaktion und luden die Aufnahmen von dort aus hoch. Auf unseren Videos sieht man auch viele Verletzte.

- Auch Journalisten sollen oft Opfer von Gewalt geworden sein, sowohl vonseiten der Polizei, als auch vonseiten der Unterstützer bestimmter politischer Akteure. Ich habe sogar von einem Fall gelesen, wo ein Journalist von der Polizei mit Steinen beworfen worden sein soll. Wie schwer ist es tatsächlich für die Journalisten in dieser Situation?

Ehrlich gesagt weiß ich nichts von dem Journalisten, den die Polizei mit Steinen beworfen haben soll. Ich kenne auch keine Kollegen, die bei den Protesten verletzt worden sind. Aus unserer Erfahrung war es so, dass viele Leute negative Folgen für sich befürchteten, wenn ihre Gesichter gefilmt wurden. Keiner weiß, wie das alles endet, und sie fürchteten, die Polizei könnte sie auf den Aufnahmen identifizieren und später zur Verantwortung ziehen. Sie waren bisweilen ziemlich aggressiv und wollten uns verbieten, zu filmen. Sie drohten, unsere Kameras und Telefone zu zerschlagen. So etwas kam vor, aber ich habe nichts davon gehört, dass gegenüber Journalisten körperliche Gewalt angewendet wurde. Ich glaube, das ist eine Fake News.

- Naja, das sind Journalisten, die ich persönlich kenne, daher habe ich keinen Grund, das anzuzweifeln... Aber was mich interessiert, ist die allgemeine Einstellung zu den Journalisten in dieser Situation.

Momentan ist die Nachrichtenlage sehr überfüllt, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, dass Kollegen verletzt worden sind. Die Anhänger von Sadyr Dschaparow, von denen sich jeden Tag etwa anderthalb bis zwei Tausend auf dem zentralen Platz versammelten, haben vor seiner Ernennung zum Premierminister aktiv für ihn agitiert. Aus irgendeinem Grund haben sie sehr empfindlich darauf reagiert, dass die Presse nicht ununterbrochen von ihren Kundgebungen berichtete. Etwa dreißig von ihnen kamen in der zweiten Wochenhälfte zu unserer Redaktion mit der Forderung, dass wir sofort Journalisten zu ihrer Kundgebung entsenden und von dort live berichten sollten. Andernfalls würden sie in einer halben Stunde wiederkommen, unsere Tür aufbrechen und unser Büro verwüsten. In dieser Hinsicht war es für Journalisten tatsächlich schwierig.

- Jetzt wäre es wichtig, zu verstehen, wer denn nun an der Macht ist. Es hieß, der Präsident sei geflohen, dann ist er wieder aufgetaucht. Dann hat er angeboten, seinen Posten zu räumen. Außerdem ist nicht klar, ob das Wahlergebnis letztlich anerkannt wird oder nicht. Wer regiert gerade das Land, wer hat das Sagen?

Heute ist die Situation etwas klarer geworden, aber sie wird sich noch weiterentwickeln und verfestigen. Stand heute ist, dass Sadyr Dschaparow Premierminister geworden ist. Also der Mann, für den seine Unterstützer auf die Straße gegangen sind und Journalisten bedroht haben. Er weist das übrigens von sich und sagt, das seien Provokateure gewesen. Sadyr Dschaparow ist also Premier, Sooronbai Dscheebekow bleibt Präsident. Dscheebekow hat bei den Verhandlungen mit Dschaparow versprochen, nach Beendigung dieser dritten Revolution und nach der Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit zurückzutreten. Derzeit werden Gespräche geführt. Heute hat sich die ehemalige Interimspräsidentin Rosa Otunbaewa mit Sooronbai Dscheenbekow getroffen und ihm nahegelegt, das Präsidentenamt nicht zu verlassen. Denn wenn er das täte, würde er das Land sich selbst überlassen. Und dann würden verschiedene Gruppierungen Gesetzeslücken ausnutzen wollen, um die Macht an sich zu reißen und eigene Ambitionen durchzusetzen. Deshalb tritt Sooronbai Dscheenbekow erst einmal nicht zurück. Er erlässt neue Verfügungen, führt Versammlungen und Treffen durch, darunter mit dem Generalstaatsanwalt, dem Chef der Spezialeinsatzkräfte, dem Innenminister. Auf diese Weise will er der Bevölkerung zeigen, dass er die Situation unter Kontrolle hat, solange er als Präsident an der Spitze des Landes steht.

- Schon zu Beginn der Proteste wurden mehrere Gefangene befreit, darunter Ex-Präsident Almasbek Atambaew. Später wurde er wieder festgenommen und zurück in Haft gebracht. Ich verstehe nicht ganz, wer hier wen und aus welchen Gründen befreit hat und warum Atambaew jetzt wieder sitzt...?

Das hat sich folgendermaßen abgespielt. In der Nacht, als das Weiße Haus gestürmt wurde, sind die Demonstranten zum Gebäude der Untersuchungshaftanstalt gegangen, um Almasbek Atambaew und andere ehemalige Staatsbedienstete zu befreien. Manche sitzen für Korruption, andere für andere Verbrechen. Ihre Unterstützer sagen, sie seien politische Gefangene. Auch im Falle von Atambaew denken sie so. Sie wurden alle befreit, ohne großen Widerstand von den Sicherheitsorganen. Vermutlich, um Opfer in den eigenen Reihen und in der Bevölkerung zu vermeiden. Befreit wurde außerdem der ehemalige Abgeordnete Sadyr Dschaparow. Dann gab es eine seltsame Situation, denn diese Politiker zeigten sich mehrere Tage praktisch gar nicht in der Öffentlichkeit und gaben keine Statements ab. Später sagten uns Experten, sie hätten vermutlich zunächst versucht, sich untereinander einig zu werden. Darüber, wer sich mit wem zusammenschließt, wer wofür später verantwortlich ist, wer die Macht an sich nimmt. Nach vier Tagen schienen sie sich einig geworden zu sein und verkündeten, sie würden Kundgebungen mit ihren Unterstützern durchführen. Zu den Kundgebungen, die sie in Bischkek zeitgleich veranstalteten, kamen ihre Unterstützer, anschließend zogen sie alle zum zentralen Platz Ala-Too, wo sich das Weiße Haus befindet. Unweit von diesem Platz befindet sich der Alte Platz, wo sich die Unterstützer von Sadyr Dschaparow zur Kundgebung versammelt hatten. Dann kam es so, dass sich die politischen Kräfte in zwei Lager aufspalteten – das Lager von Sadyr Dschaparow und das von Ex-Präsident Almasbek Atambaew. Als sich die zwei Lager in unmittelbarer Nähe zueinander befanden, begannen zwischen den Anhängern Zusammenstöße. Dann wurde geschossen, es war ein Anschlag auf Atambaew. Er fuhr mit seinem gepanzerten Fahrzeug davon und zeigte später die Einschusslöcher als Beweis dafür, dass scharf geschossen wurde. Zur gleichen Zeit wurden verschiedene Parteispitzen zusammengeschlagen, die mit Atambaew gemeinsam aufgetreten waren. Damit hatte das Lager von Dschaparow die Oberhand bekommen und die Unterstützer von Atambaew, Babanow und anderen Politikern zurückgedrängt. Diese konnten dann nicht mehr demonstrieren und die Anhänger von Dschaparow nahmen den Platz ein. Am Ende ist Dschaparow Premierminister geworden und Atambaew und die anderen Politiker sind wieder in Haft.

- Verstehe ich das richtig? Beide haben gesessen, wurden dann befreit. Und nun ist der eine Premier und der andere wieder im Gefängnis?

Richtig.

- Wofür saß denn Dschaparow?

Der Hauptgrund, weswegen er saß, war Geiselnahme. Er hatte sich über einen langen Zeitraum gegen das Goldförderungsunternehmen „Kumtor“ eingesetzt. Er verkündete, das Unternehmen beraube das kirgisische Volk und verteile die Einkünfte aus der Goldförderung nicht richtig. Bei einer Demonstration damals, vor fast zehn Jahren, wurde der Gouverneur der dortigen Region als Geisel genommen. Als Organisator der Demonstration wurde dann Dschaparow dafür angeklagt, dass Emilbek Kaptagaew als Geisel genommen wurde. Dafür kam er dann ins Gefängnis.

- Die Feindschaft zwischen verschiedenen Clans und zwischen Nord und Süd soll oft Grund für Auseinandersetzungen in Kirgistan sein. Spielt sie bei den aktuellen Ereignissen auch eine Rolle?

Die Feindschaft von Nord und Süd und der Tribalismus passen nicht so ganz zu der Situation. Sadyr Dschaparow ist vom Issyk Kul, das ist eher Norden. Almasbek Atambaew und seine Mitstreiter sind auch aus dem Norden. Deshalb scheint es hier nicht um ein Problem zwischen Nord und Süd zu gehen. Aber was viele Experten jetzt sagen – darunter auch der Sekretär im Sicherheitsrat Suwanaliew , der vor ein paar Tagen entlassen wurde – ist, dass Sadyr Dschaparow von kriminellen Elementen eingesetzt wird. Durch ihn komme die Organisierte Kriminalität an die Macht. Wenn früher die OK durch einige Abgeordnete und Staatsbedienstete vertreten wurde, dann regiert sie jetzt nach Meinung der Experten und Suwanaliew das Land. Wenn Präsident Dscheenbekow zurücktritt, dann ist es vom Gesetz vorgesehen, dass Sadyr Dschaparow Präsident wird. Im Falle des Rücktritts des Präsidenten muss normalerweise der Parlamentssprecher dessen Geschäfte fortführen. Doch der Parlamentssprecher hat ebenfalls seinen Rücktritt eingereicht. Der nächste in der Reihenfolge wäre der Premierminister – und das ist jetzt Sadyr Dschaparow. Wenn also Soorobai Dscheenbekow in naher Zukunft zurücktritt, wird Dschaparow Präsident. Nach der Hypothese der Experten käme damit die Organisierte Kriminalität an die Macht.

- Abschließend: Was passiert im Moment in Bischkek und was darf man erwarten?

In Bischkek ist die Lage momentan ruhig, die demonstrierenden Anhänger von Sadyr Dschaparow haben den Platz verlassen und sind in ihre Regionen heimgekehrt. Bischkek kehrt allmählich zum Alltag zurück – Einkaufszentren und Banken haben wieder geöffnet, die Menschen gehen mit ihren Kindern wieder im Zentrum spazieren. Was die Prognosen für die Zukunft angeht, gibt es viele Varianten. Wir sprechen in der Redaktion viel untereinander und auch mit Experten. Es ist eine undankbare Aufgabe, jetzt konkrete Prognosen abzugeben. Die Situation entwickelt sich sehr schnell und nimmt manche überraschende Wendung, sodass selbst die Experten oft nicht vorhersehen können, was passiert. Wir sollten wenigstens die nächsten Tage abwarten.

Das Gespräch wurde am 12. Oktober 2020 geführt. Inzwischen ist in Kirgistan ein neuer Parlamentssprecher eingesetzt worden.

* Die in diesem Artikel vorgebrachten Ansichten müssen nicht denen der Sputnik-Redaktion entsprechen.