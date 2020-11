Impfrennen um Effizienzprozente: Top-Biologe bewertet harte Daten führender Corona-Impfstoffe

Alexander Pantschin, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Moskauer A. A. Kharkevich-Institut für Informationsübertragungsprobleme der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAW) und Mitglied des RAW-Ausschusses für den Kampf gegen Pseudowissenschaft, sprach mit Sputnik über die wissenschaftlichen Grundlagen adenoviraler Impfstoffe, die Wahrheit hinter Effizienz-Meldungen und die Wichtigkeit des Vertrauens.

Mit den Grundlagen starten: Wirkungsprinzip von Sputnik V

Es beginnt mit einem viralen Vektor – „einem Virus, dem alles entfernt wurde, was es krankheitserregend macht. Es gibt zwei solche Viren, die sich nach der Art der Zellen unterscheiden, die infizieren. Aber im Großen und Ganzen handelt es sich um eine Virushülle. Und in diese Hülle wird ein Gen verpackt: Es kodiert das S-Protein (spike protein – Anm. d. Red.), mit dessen Hilfe das Coronavirus in unsere Zellen gelangt“, erläutert Pantschin.

Daher lautet die Idee so: Das Virus liefert das Gen in einige menschliche Zellen, die Zellen produzieren das S-Protein, und darauf reagiert das Immunsystem wie bei einer gewöhnlichen Infektion – Immunzellen verbinden sich mit dem Antigen, teilen sich aktiv und schaffen so eine Corona-spezifische Immunität.

Zu den Vorteilen von humanen adenoviralen Vektoren sagt Pantschin:

„Adenovirale Vektoren werden für verschiedene Zwecke genutzt – zum Beispiel für die Gentherapie, aber auch für Impfstoffe. Befürworter dieser Technologie weisen darauf hin, dass sie bereits sehr gebräuchlich ist und keine schweren Nebenwirkungen aufweist. Sie passt zu den gestellten Aufgaben – also warum sie nicht nutzen?“

Sorgfältige klinische Untersuchungen seien jedenfalls nötig, „aber niemand erwartet, dass es gefährliche Folgen haben könnte – nach dem aktuellen Forschungsstand sind diese sehr unwahrscheinlich. Und in klinischen Tests werden sie auch nicht beobachtet“.

Dies bedeute aber nicht, dass weniger erforschte Methoden wie Boten-RNA-Plattformen (in Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna verwendet) nicht so effizient seien oder mehr Nebenwirkungen haben würden, so Pantschin.

Unterschiedliche Technologien für unterschiedliche Aufgaben

Als Biotechnologien-Experte und Gentherapie-Anhänger blickt er auch in die fernere Zukunft, wo man sich einen potentiellen Nachteil adenoviraler Impfstoffe vorstellen könnte: Sollte sich eine auf diese Art geimpfte Person später irgendwelchen gentherapeutischen Methoden unterziehen, könnten diese nicht wirksam sein, wenn als Träger des erforderlichen Gens derselbe adenovirale Vektor benutzt wird, der früher einen Impfstoff in den Körper der Person geliefert hatte. Aber solange eine Massenverbreitung der Gentherapie zeitlich weit entfernt ist, sind diese Bedenken für nur sehr wenige Menschen relevant.

Bei einem Effizienz-Vergleich kommt man in eine Grauzone, so Pantschin – denn unterschiedliche Impfmethoden werden je nach Krankheit verschiedene Effizienz haben. Und hier entfalten sich gleich zwei Diskussionen: welche Träger am besten geeignet sind, aber auch welche Verabreichungsform wirkungsvoller sein mag.

„Es gibt zum Beispiel intranasale Impfstoffe. Das Argument dafür besteht darin, dass, weil einige Viren durch das Atemsystem in den Körper gelangen, ein durch die Nase verabreichter Impfstoff eine lokale Immunreaktion auslöst. Diese könnte die Schutzwirkung gegen Ansteckungen durch die Atemwege verstärken“, erklärt Pantschin. Einen überzeugenden Konsens über die Wirksamkeit dieses Prinzips gebe es aber bislang in professionellen Kreisen nicht.

Ein an der Hongkonger Universität entwickelter intranasaler Impfstoff gegen das Coronavirus und die saisonale Grippe befindet sich seit Oktober in der Prüfungsphase.

Mehr Adenoviren für weniger Corona

Das chinesische Unternehmen CanSino hat einen Impfstoff entwickelt, der auf dem Adenovirus Ad5 basiert. Der Impfstoff von Johnson & Johnson macht Gebrauch vom Adenovirus Ad26. Beim „Sputnik V“ werden beide, Ad26 und Ad5, verwendet. Es lässt sich daher fragen, ob es einen grundlegenden Unterschied zwischen Impfstoffen mit einem Serotyp und Impfstoffen mit gleich zwei Serotypen gibt. Dazu erklärt der Biologe:

„Wenn jemand gegen den Vektor immun ist, weil er sich früher auf natürliche Weise mit dem Virus infiziert hatte, das beim Impfstoff als Träger für das Coronavirus-Gen benutzt wird, könnte dieser Impfstoff bei ihm an Wirkung verlieren. Denn das Immunsystem wird den viralen Vektor angreifen, damit er nicht in die Zellen gelangt, und deshalb werden die Zellen das S-Protein nicht produzieren können und keine Immunität dagegen schaffen“.

Die Logik hinter einer Prime-Boost-Impfung mit zwei Vektoren, die bei „Sputnik V“ verwendet wird, lautet daher so: Wenn jemand gegen einen Vektor immun ist, ist es möglich, dass er nicht gegen den zweiten immun ist. „So klappt es zumindest mit einem“, resümiert Pantschin.

Ein weiterer Vorteil ist, dass man nach einer solchen zweistufigen Impfung neben dem Coronavirus gegen gleich zwei Adenoviren immun werden könnte.

Es gibt aber auch Gegner, die sich für Impfstoffe mit nur einem Vektor einsetzen. Eines ihrer Gegenargumente führt der Forscher an: Für die Mehrheit der Fälle könnte sich ein Vektor als ausreichend erweisen, und die Verwendung von zwei Serotypen könnte das Risiko von Nebenwirkungen steigen, sollte das Immunsystem doch auf die Vektoren reagieren. Pantschin betont aber nochmals, dass das Prinzip im Allgemeinen sicher ist.

Impfrennen: Der Kampf um bezifferte Effizienz

Ein spannendes pharmazeutisches Rennen kann die Welt in Corona-Zeiten beobachten: in den letzten Wochen schlagen Berichte über die Effizienz verschiedener Corona-Impfstoffe wie Hagel auf die Öffentlichkeit nieder. BioNTech/Pfizer meldet 90 Prozent, wenige Tage später kommen 92 Prozent vom „Sputnik V“-Hersteller. Moderna lässt nicht lange auf sich warten und meldet 95 Prozent – wie auch BioNTech/Pfizer, die mit ihren anfänglichen 90 Prozent nun wohl nicht hinterherhinken möchten. Sind aber die Unterschiede in der Wirklichkeit so dramatisch, wie man aus den Medien entnehmen dürfte?

Pantschin betrachtet diese Effizienzunterschiede mit einer gewissen Vorsicht:

Man muss verstehen, dass eine Wirksamkeit von zum Beispiel 95 Prozent einige Infizierungsfälle in der Testgruppe und einige dutzende Infizierungsfälle in der Kontrollgruppe bedeutet. Diese Fallzahlen sind aber im Rahmen einer zufälligen Abweichung – wenn bei der ersten Studie sich beispielsweise fünf Menschen in der Testgruppe mit dem Coronavirus angesteckt hatten, könnten es in wiederholten Studien mit der gleichen Stichprobezahl auch „vier oder sechs oder zwei oder sieben gewesen sein. Deshalb haben diese 95 Prozent ein breites Konfidenzintervall. Es könnten in Wirklichkeit 90 Prozent sein – oder 99.“

Es sei deshalb sinnlos, so Pantschin, anhand vorläufiger Daten mit insgesamt rund 100 Infizierten solche Zahlen wie 92 und 95 Prozent miteinander zu vergleichen:

„Schon die Tatsache, dass es in der geimpften Gruppe viel weniger Ansteckungen als in der Kontrollgruppe gibt, stellt die Effizienz dieser Impfstoffe in Aussicht – und zwar eine viel größere Effizienz, als viele prognostiziert hatten“.

Im Großen und Ganzen sei ein Impfstoff mit einer Effizienz von über 90 Prozent bereits ein sehr gutes Präparat . Statistisch bedeutend könnten die Abweichungen um diese Zahl aber erst dann werden, wenn die randomisierten klinischen Untersuchungen der dritten Phase mit Tausenden von Probanden abgeschlossen seien – dadurch könnten auch Nebenwirkungen gut festgestellt werden, betont Pantschin.

Hier kommt noch ein wichtiges Element ins Spiel: das Vertrauen der Forscherkreise und der Öffentlichkeit.

„Das theoretische Sinnieren über die Immunitätsdauer und Effizienz kann zwar für die Wissenschaft und für Entscheidungen konkreter Unternehmen über die Impfstoff-Herstellung nützlich sein. Aus der Sicht des Verbrauchers gibt es aber zu viele Ungewissheiten, weswegen man auf die konkreten Ergebnisse der klinischen Studien warten muss.“

Und wenn (wie es derzeit mit drei führenden Impfstoffen der Fall ist) fast keine Unterschiede bei der Effizienz beobachtbar sind, obliegt es den Aufsichtsbehörden, dieses Vertrauen zu pflegen – denn den Forschern und den Herstellern wird ohnehin zumeist vertraut. Es sind in erster Linie die Hersteller wirksamer Impfstoffe, die leiden werden, wenn die Menschen dem Markt und seinen Regulierungsbehörden nicht vertrauen.

„Ohne Vertrauen in die Aufsichtsbehörde wird kein Vertrauen in einen sogar sehr guten Impfstoff entstehen“, zieht Pantschin das Fazit.

* Die in diesem Artikel vorgebrachten Ansichten müssen nicht denen der Sputnik-Redaktion entsprechen.