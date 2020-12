Tamtam und Tabu: Daniela Dahn und Rainer Mausfeld im Interview zu 30 Jahren Deutscher Einheit

Die renommierte Essayistin und DDR-Oppositionelle Daniela Dahn und der westdeutsche Kognitionsforscher und Bestseller-Autor Rainer Mausfeld nehmen in ihrem Buch „Tamtam und Tabu“ die Monate bis zur Einheit noch einmal auseinander und erklären sie im Sputnik-Interview.

- Sputnik: Frau Dahn, Sie gehörten damals zu den Menschen, die die DDR verändern und nicht in erster Linie in die BRD eingliedern wollten. Zu Beginn waren sie damit auch noch in der Mehrheit. Wann und warum kippte das?

Dahn: Das ist genau die Frage, die ich mir mit diesem Buch noch mal stellen wollte. Ich glaube, ich habe schon ziemlich viel geschrieben, auch kritisch beschrieben auf dem Weg zur Einheit. Aber dieses Kippen haben bisher auch Historiker noch nicht wirklich festgemacht.

Ich ahnte das immer, aber es hat sich deutlicher bestätigt, als ich glaubte, dass es sehr spät kippte. Es wird ja immer gesagt, es wurde immer wackliger, immer chaotischer in der DDR, so sehr viel Menschen gingen weg, was auch stimmte. Und als dann dieses Angebot mit der D-Mark kam, gab es eigentlich nur noch diese eine Perspektive, D-Mark und so schnell wie möglich mit diesem Geld im Westen, wie im Westen leben. Noch im Herbst '89 sagten in Umfragen in Ostdeutschland nur 5 Prozent der Menschen, wir wollen einen kapitalistischen Weg. Alle anderen sagten, wir müssen uns zusammenfinden und was Neues gemeinsam machen. Und ich war erstaunt, wie lange diese Haltung doch beibehalten wurde. Eigentlich bis zu den Märzwahlen 1990, als dieses Meinungsbild plötzlich um 180 Grad kippte. Wenn man die Presse und Meinungsumfragen aus der Zeit liest, dann war zwar klar, alle in Ost und West wollten inzwischen die Einheit. Aber der Weg war sehr umstritten, und eigentlich haben die Leute zwar gesagt, also wir brauchen jetzt dringend eine Finanzspritze und wir müssen offenbar erstmal die Kräfte des Geldes wählen, aber sie haben bis zuletzt gesagt, wir müssen gleichberechtigt verhandeln über den besten Weg. Wir müssen Eigenes einbringen, und das waren keine Kleinigkeiten, was da gefordert wurde, also nicht nur Ampelmännchen und Sandmännchen, sondern es ging ums Eigentum. Zwei Drittel haben sogar nach den Wahlen noch gesagt, wir wollen Volkseigentum erhalten, neben anderen Eigentumsformen. Also, dieses Bild vom Kippen stimmte so gar nicht.

- Sputnik: Es war doch also eine Illusion der Menschen, die BRD, aber keinen Kapitalismus zu wollen?

Mausfeld: Am Anfang, 1949, mit dem Grundgesetz, ist der Kapitalismus ja nicht festgeschrieben worden. Insofern wäre es ein möglicher, in der Geschichte aber nicht gegangener Weg, zu sagen, es gibt auch andere Modelle. Wir müssen aus der Dichotomie herauskommen, zu sagen, nur entweder Kapitalismus oder der real existierende Sozialismus. Es gibt viele denkbare mögliche Gesellschaftsformen. Unser Denken hat sich da sozusagen bis zu einer Denkverstümmelung auf eine Gegenüberstellung nur dieser beiden Alternativen reduziert. Das war nicht zwangsläufig vorgegeben. Man kann natürlich sagen, das war historisch vorgezeichnet, dadurch, dass die USA den Weg der Bundesrepublik weitgehend bestimmt haben. So gesehen, war es de facto 1990 schon alternativlos.

- Sputnik: Es ist ja doch dem Westen in atemberaubendem Tempo gelungen, aus Millionen strammen Sozialisten fleißige Konsumenten ohne Ideologie zu machen. Wie schafft der Kapitalismus das? Durch Bling-Bling?

Mausfeld: Das ist die Spezialität des Kapitalismus, das zu erreichen - nicht nur in der DDR, weil der Kapitalismus immer die Tendenz hat, sich in neue Bereiche auszudehnen. Das war also historisch gar keine besondere Leistung, denn die Situation 1990 war ja keine völlig unerwartete Singularität, auf die der Westen nicht vorbereitet war. Wir müssen uns klarmachen, dass im Grunde alle Eventualitäten von den mittlerweile weit über 8.000 Thinktanks akribisch durchdeduziert werden.

Insofern war man drauf vorbereitet und hatte natürlich auch ein seit mehr als hundert Jahren entwickeltes Arsenal der Meinungsmanipulation. Das Wesen einer kapitalistischen Demokratie ist so gestaltet, dass die Bürger nicht mitkriegen, dass beide eigentlich nicht miteinander verträglich sind. Denn Kapitalismus ist ein streng hierarchisches, ein autoritäres System. Wer die Kapitalmacht hat, hat das Sagen. Demokratie ist genau das Gegenteil davon.

Wie kann man dieses Spannungsverhältnis so unsichtbar machen, dass die Bevölkerung nicht opponiert und sagt, ja wir haben ja gar keine Demokratie? Also hat man bereits in den 1920er Jahren erkannt, wir müssen Techniken entwickeln, wie man, ohne dass die Bevölkerung es mitkriegt, die Einstellungen und die Meinung der Bevölkerung in die geeignete Richtung manipulieren kann.

Aber natürlich muss Manipulation unsichtbar sein, weil wir ein natürliches psychisches Immunsystem haben, das uns sagt, wir wollen nicht manipuliert werden. Dieses Instrumentarium wurde vielfach erprobt in vielen Ländern, vor allem von den USA bei Farbenrevolutionen und ähnlichen Dingen im Ausland und natürlich auch bei der eigenen Bevölkerung.

Dahn: Ich wollte noch ergänzen, die Idee der Thinktanks, es gab auch eine vom innerdeutschen Ministerium geführte Arbeitsgruppe, die gleich nach dem Zweiten Weltkrieg darüber nachgedacht hat, wie könnte, wenn es denn mal kommt, eine deutsche Einheit geschehen. Die ist dann irgendwann Mitte der 1970er Jahre auf Wunsch der SPD eingestellt worden. Und erstaunlicherweise ist es dann ziemlich genau so gelaufen, wie das diese innerdeutsche Arbeitsgruppe schon vor Jahrzehnten geplant hatte. Und schon damals war ganz zentral, als erstes muss sehr schnell eine Währungsunion kommen. Das war eben nach der Wende nicht nur der Druck der Straße, sondern auch das Angebot, was gemacht wurde.

- Sputnik: Herr Mausfeld sprach gerade von Medien- oder Meinungsmanipulation. Sie haben für dieses Buch noch einmal Medienartikel von damals analysiert. Was haben Sie dabei an neuen Erkenntnissen gewonnen?

Dahn: Ich wollte eben der Frage nachgehen, wie war es möglich, in so kurzer Zeit das Denken der Menschen so umzustülpen. Es war nochmal sehr eindrücklich anhand der konkreten Artikel zu sehen, was da an Desinformation und Manipulation gelaufen ist. Natürlich gab es auch Aufklärung, die nötig war. Aber am Ende konnte man kaum noch unterscheiden, was stimmte und was nicht. Es wurden ja speziell über das gesamte Führungspersonal der DDR Geschichten erzählt, die auf Falschinformationen basierten. Sicher gab es da berechtigte Empörung über so etwas wie Wandlitz, dass die Führungsgruppe dort so gesondert lebte.

- Sputnik: Aber das Diamant-Collier von Frau Honecker gab es nicht?

Dahn: Ja, da war vieles frei erfunden. Und auch die Häuser in Wandlitz waren ja letzten Endes nicht besonders luxuriös. Da wurde also Neid geschürt in der Bevölkerung und zwar nicht nur von der Boulevardpresse.

- Sputnik: Da stellt sich bei den Medien natürlich die Frage, die sich ja auch heute wieder stellt, steckte da Absicht, ein Auftrag dahinter oder geschieht so etwas eher auf einer unbewussten Ebene? Gibt es da eine Linie, wie Medien funktionieren, dass sie so relativ staatsnah agieren?

Dahn: Die Absicht war sehr deutlich. Das war kein Zufall. Und was waren nicht nur Journalisten. Da waren natürlich auch Politiker verwickelt. Die Linie, dass die DDR pleite ist, wurde von Horst Teltschik, dem engsten Berater des Bundeskanzlers lanciert. Die werden sich da schon abgesprochen haben.

Die Medien waren dann zu schnell bereit, so etwas ungeprüft zu übernehmen und haben damit wirklich Panik und Verwirrung gestiftet. Was bleibt dann noch übrig an Handlungsmöglichkeiten, wenn man praktisch pleite ist?

Natürlich war die Absicht sehr erkennbar, dass man die Einheit sehr schnell will, dass man sie zu westlichen Bedingungen will. Sämtliche Eigengesetzlichkeit der DDR bis hin zur Eigentumsfrage musste abgeschafft und revidiert werden.

- Sputnik: Die Medien sollten doch eigentlich ein Korrektiv zur Staatsmacht darstellen?

Mausfeld: Jedes System hat seine eigene Funktionslogik und natürlich gehörte es zur Funktionslogik der Machteliten der damaligen Bundesrepublik, ihre Macht auszudehnen und sozusagen die DDR zu übernehmen. Es gehört zu Funktionslogik aller Machteliten, ihre Macht zu stabilisieren, Und es gehört zu Funktionslogik des Kapitalismus, eine Landnahme zu machen, sich auszudehnen auf andere Bereiche. Da bedarf es keiner Absprachen. Jeder, der in dem System Macht hat, weiß, was er zu tun hat, wenn die historische Situation da ist. Die Karierefilter im Journalismus sind so gebaut, dass ein Redakteur nicht gesagt bekommen muss, was der Chef jetzt gerne möchte, sondern es kommen nur die durch, die ohnehin die Narrative und die Indoktrination übernommen haben. Das sind Automatismen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Beeinflussungen. Alle reden doch miteinander, so auch Politiker mit Journalisten. Das sind aber nicht die Hauptdeterminanten.

Grundsätzlich gilt doch, Medien, die in privater Hand sind, haben die Funktionslogik, Geld zu machen. Das heißt, es gibt Kapitaleigner, die besitzen Medien. Medien buhlen um Aufmerksamkeit, um Werbung und letztendlich auch politische Narrative zu verkaufen, die die Macht derjenigen stabilisieren, die die Macht gerade innehaben. Es gehört also zur Funktionslogik der Medien, in kapitalistischen Demokratien nicht die Wahrheit zu verkaufen. Sie sind in erster Linie eingebunden in einen kapitalistischen Verwertungsprozess. Die Medien sind quasi der Verlautbarungsapparat der Mächtigen.

- Sputnik: Einer der zwei Stränge, deuteten Sie, Frau Dahn, an, den die Medien Anfang der 1990er lancierten, das war die Pleite der DDR. Der endgültige Genickbruch für die DDR war die Währungsunion, die die meisten DDR-Betriebe über Nacht zahlungsunfähig machte - sie wurden anschließend von der Treuhand verscherbelt. In Ihrem Buch gibt es die schöne Formulierung: "Sie wollten das Kapital und wählten die Kapitulation". War das damals ein einzig möglicher Weg?

Dahn: Politik sollte eigentlich dafür da sein, auch immer über Alternativen nachzudenken. Hier war das Narrativ von der Pleite und damit der Alternativlosigkeit ja bewusst gewählt.

Dabei sagten damals alle Fachleute, dies sei die schlechteste Alternative. Ich habe mich lange mit dem damaligen Bundesbankpräsidenten - als ich mich mit ihm unterhielt, war er das schon nicht mehr - aber rückblickend war er noch derart verärgert, dass der Kanzler diese Währungsunion angeboten hat, ohne sich mit seinem Bundesbankpräsidenten abzustimmen und ohne offenbar Rücksicht zu nehmen darauf, was das für Folgen haben würde. Es war auch eigentlich keine Währungsunion, sondern nur die Einführung der D-Mark im Osten. Das so schnell übers Knie zu brechen, konnte nicht gutgehen. Er hat mir das so erklärt, wenn man damals den Dollar über Nacht in der Bundesrepublik eingeführt hätte, wäre die bundesdeutsche Wirtschaft sofort pleite gewesen.

Der "Guardian" schrieb damals, das sei eine "ökonomische Atombombe", die da im Osten gezündet wird. Und so war's ja dann auch. Es kam zu einer Deindustrialisierung um 70 Prozent. es gab plötzlich vier Millionen Arbeitslose. Von den Kosten her, aber auch von den Biografien und Schicksalen der Menschen her hätte es eigentlich nicht ungünstiger laufen können.

- Sputnik: Es ging alles sehr schnell. Erst waren die Menschen im Osten euphorisch, dann kam der Katzenjammer. Sie erwähnten gerade Biografien und Schicksale. Fast eine ganze Generation ging verloren. Neben den Menschen, die aufgrund der Wirtschaftsumstellung ihre Arbeit verloren, gab es noch Hunderttausende, die aus ideologischen Gründen, schon allein wegen einer SED-Mitgliedschaft praktisch Berufsverbot bekamen. Welche Auswirkungen hat das bis heute?

- Dahn: Man sieht es ja bis heute an der sozialen Zusammensetzung in den Führungsetagen. Also das hält an - eine Generation, vielleicht noch eine Generation. Die westdeutschen Eliten kamen und haben seitdem natürlich ständig ihre Leute nachgezogen. Da wirken auf ganz natürlichem Wege Netzwerke.

Auch im Osten gab es einige wenige Wendegewinner, die sich schneller anpassen konnten. Aber selbst die meisten Wendegewinner haben es nicht geschafft, bis zur wirklichen Elite vorzudringen.

- Sputnik: Herr Mausfeld, Sie, als Westdeutscher, gehörten quasi zu den Siegern der Geschichte, obwohl ich Ihnen unterstelle, dass Sie sich im Wendetaumel nicht so benommen haben. Aber wie stark wirkt dieses psychologische Bild - hier der selbstbewusste Wessi, dort der Jammerossi - und machte es zu einer Wiedervereinigung nicht auf Augenhöhe?

Mausfeld: Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es eine Wiedervereinigung auf Augenhöhe war. Die Rhetorik war in der Tat bis zu widerwärtig. Das war genau das Gefühl, das in einem Menschen hervorgerufen wird, wenn man einen unbedingten Siegeswillen über einen Unterlegenen hat. Das habe ich persönlich schon als einfach nur widerwärtig erlebt. Ich hatte auch den Eindruck, dass es fast so etwas wie Bestrafungsbedürfnisse gibt - zu sagen, die haben auf der falschen Seite der Geschichte gestanden, und jetzt sollen sie mal sehen, was Sie davon haben. Es gab sozusagen den Versuch, sich im Nachhinein noch einmal Recht zu geben, dass der Weg des Kapitalismus der Bundesrepublik der einzig mögliche und auch der einzig moralische und der einzig vernünftige ist. Es war ein Versuch der hemmungslosen Selbstrechtfertigung.

Dahn: Zumal man offensichtlich im Westen das Gefühl hatte, dass man diese Rechtfertigung braucht. Es war ja im Westen damals politisch so, dass Kohl schon nicht mehr populär war. Im Grunde wurde das ganze Modell damals schon von Westintellektuellen in Frage gestellt. Auch sie wollten gemeinsam was Neues aufbauen. Was der Westen bei allen Siegen verloren hat, ist das kritische Bewusstsein von sich selbst. Das bedeutet einfach Zeitverlust. Wir stehen jetzt nach dreißig Jahren an einer Stelle, an der wir damals schon die Chance vertan haben, weil wir nicht miteinander ins Gespräch kamen, weil es nur diese Sieger- und Verliererperspektive, dieses "Ende der Geschichte" gab.

- Sputnik: Das bettet sich ja ein in die Systemfrage, in den Ost-West-Konflikt über Deutschland hinaus, denn diese Siegermentalität gab es ja generell vom Westen gegenüber dem Ostblock und speziell von den USA gegenüber der zerfallenden Sowjetunion bis hin zu Obama, der Russland als Regionalmacht bezeichnete.

Mausfeld: So sicher waren sie sich nicht. Deswegen wurde ja aggressivst alles an Möglichkeiten in anderen Staaten, vor allen Dingen in Lateinamerika und Kuba massiv mit Gewalt bekämpft. Jugoslawien ist auch ein Beispiel dafür. Jugoslawien wollte ja einen eigenen Weg gehen. Darum war es ganz wichtig, Jugoslawien zu zerschlagen, um die Möglichkeit einer Alternative zwischen den Blöcken militärisch zu unterbinden. Das zeigt, dass man sich nicht so sicher war. Insofern war es auch eine große Erleichterung, als es dann zum Zusammenbruch der Sowjetunion kam. Im Nachhinein dann diese dröhnende, selbstbesoffene Siegerrhetorik zu haben, die natürlich völlig verkennt, dass hier nicht zwei unterschiedliche Systeme sozusagen auf dem freien Weltmarkt miteinander konkurriert haben, um herauszufinden, welches System das bessere war, sondern die Bedingungen der Systemkonkurrenz immer die Bedingungen des Kapitalismus waren. Das heißt, andere Systeme hatten nie eine Chance, sich in einem Kontext zu entfalten, in dem sie frei von den Restriktionen waren, die ihnen von außen auferlegt waren. Insofern ist die Schlussfolgerung absurd, zu sagen, der Westen hat gesiegt. Das ist deskriptiv richtig. Aber der Westen hat nicht gesiegt, weil der damit seine Systemüberlegenheit bewiesen hat.

Dahn: Ich habe in meinem Buch "Wehe dem Sieger!" sogar als Fazit, dass der Westen der Verlierer der Einheit ist, weil er nämlich vor lauter Siegestaumel Chancen zur Veränderung versäumt hat und sein eigenes System so zu stabilisieren, dass diese Kluft, die wir heute erleben, zwischen oben und unten, dieser Vertrauensverlust in Demokratie, dass es nicht eine Fassadendemokratie wird oder die Chance, ein neues Bündnissystem zu schaffen. Das war ja in der Wendezeit auch eine große Hoffnung, dass wir die Blöcke vielleicht nicht mehr brauchen und wir ein neues Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands haben könnten, dass das alles vertan wurde. Und heute haben wir diese Spannungen, die Sie auch angesprochen haben, zwischen Europa, zwischen Deutschland und Russland, die aus historischer Perspektive wirklich sehr fragwürdig sind. Da konnte der Antikommunismus nahtlos ansetzen in den antirussischen Gefühlen, die bis heute gepflegt werden. Also, da sind wirklich Chancen des Umdenkens und über Systemgrenzen hinaus Denkens vertan worden und langsam, hoffe ich, kommen wir da jetzt wieder hin.

- Sputnik: Frau Dahn, in ihrem gemeinsamen Buch gibt es ja nicht nur Essays von Ihnen und Herrn Mausfeld, sondern auch gemeinsame Gespräche zwischen Ihnen zum Nachlesen. Was haben Sie möglicherweise von Herrn Mausfeld gelernt?

Dahn: Gelernt ist immer so eine Frage...für mich war gerade diese theoretische Fundierung dessen, worüber ich praktisch da geschrieben hatte, wie Manipulation läuft, da war vieles für mich neu, das ist so nicht bekannt und bestärkt einen dann noch mal. Für mich jedenfalls war dieser Austausch einen Gewinn und eine Abrundung meiner eigenen Texte.

- Sputnik: Und Sie, Herr Mausfeld, wie haben Sie damals den Mauerfall, die Wiedervereinigung und das Jahr dazwischen empfunden und was haben Sie möglicherweise an neuen Gesichtspunkten durch den Kontakt mit Frau Dahn hinzugewonnen?

Mausfeld: Ich habe es damals mit einem eher unguten Gefühl erlebt, als vertane Chance aus beiden System etwas Neues zu schaffen. Es gab großen Reformbedarf im Westen. Der wurde ja schon in den 1968er Jahren deutlich artikuliert. Daran hatte sich nichts geändert. Das war nur langsam wieder versandet. Es gab einen großen Demokratisierungsbedarf in der Bundesrepublik. Es gab also 1989 kurzfristig die Chance, endlich das zu machen, was eigentlich überfällig ist, dass wir den Gedanken der Volkssouveränität ernst nehmen und uns eine gemeinsame Verfassung geben. Dieser Korridor wurde natürlich ganz schnell systematisch zugemacht.

Ich hatte damals aber, aufgrund meiner im Westen gewonnenen Perspektiven, eine relativ verkürzte Perspektive auf den Osten. Viele Details, was da genau gelaufen ist, habe ich im Grunde erst jetzt im Nachhinein mitbekommen. Das war für mich also eine Perspektivenerweiterung, wie eine solche Situation im Konkreten abläuft. Konkret verdanke ich Daniela Dann zum Beispiel auch den Fokus auf den Eigentumsbegriff und die Notwendigkeit, sich damit zu befassen. Das und viele andere Verästelungen habe ich mitgenommen aus unseren Gesprächen. Wir waren, glaube ich, beide überrascht, dass diese sehr unterschiedlichen Perspektiven, die wir von unserem Fach, aber auch von unserer Ost- versus Westsozialisation haben, sich in einer sehr fruchtbaren Weise ergänzt haben.

Daniela Dahn, geboren in Berlin, studierte Journalistik in Leipzig. Sie war Gründungsmitglied des «Demokratischen Aufbruchs» und hatte mehrere Gastdozenturen in den USA und Großbritannien. Daniela Dahn arbeitet als freie Schriftstellerin und Publizistin und ist Trägerin unter anderem des Fontane-Preises, des Kurt-Tucholsky-Preises für literarische Publizistik, der Luise-Schroeder-Medaille der Stadt Berlin und des Ludwig-Börne-Preises.

Rainer Mausfeld ist Professor an der Universität Kiel und hatte bis zu seiner Emeritierung den Lehrstuhl für Wahrnehmung- und Kognitionsforschung inne. In seinen gesellschaftspolitischen Beiträgen beschäftigt er sich mit der neoliberalen Ideologie, der Umwandlung der Demokratie in einen autoritären Sicherheitsstaat und psychologischen Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements. Mit seinen Vorträgen (u.a. "Wie werden Meinung und Demokratie gesteuert?" und "Die Angst der Machteliten vor dem Volk") erreicht er Hunderttausende von Zuhörern.

Das Buch „Tamtam und Tabu“ von Daniela Dahn und Rainer Mausfeld ist im Westend-Verlag erschienen.

