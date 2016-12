Total verschlafen!

Bei der Irak-Invasion 2003 haben die Vereinigten Staaten Fehler zugelassen, die teilweise die Entstehung der Terrormiliz Daesh (auch IS, Islamischer Staat) gefördert haben, wie der scheidende US-Präsident Barack Obama bei einer Rede am Luftwaffenstützpunkt MacDill in Tampa (Bundesstaat Florida) am Dienstag sagte.