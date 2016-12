Blumen und Kerzen: Russland trauert um Opfer des Flugzeugabsturzes

An Bord waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere: Unter ihnen waren Sänger, Solisten, Musiker und Tänzer des weltberühmten Alexandrow-Chors, neun Journalisten der Fernsehsender NTW, Erster Kanal und Swesda, die weltweit engagierte Ärztin und Leiterin der Wohltätigkeitsstiftung „Gerechte Hilfe“, Elisaweta Glinka, auch bekannt als „Doktor Lisa“, sowie zwei ranghohe Beamte.

Auf der Uferpromenade in Sotschi brennen Kerze für die Opfer. Am Sitz des Chores in Moskau und vor dem Eingang des Büros der Wohltätigkeitsstiftung legen Trauernde Blumen nieder.