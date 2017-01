Hauptsache es wird keine harte Landung…

© AFP 2016/ Kirsty Wigglesworth Mays Brexit-Plan: Keine Teil- oder assoziierte EU-Mitgliedschaft – nur Trennung

Zuvor hatte der designierte US-Präsident Donald Trump in einem gemeinsamen Interview mit Bild und der britischen Zeitung Times geäußert, er sehe den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens positiv.

Demnach rechnet er gar damit, dass auch weitere EU-Staaten dem Vorbild Großbritanniens folgen werden. Als Grund für den Brexit nannte Trump die Flüchtlingskrise:

„Wenn sie nicht gezwungen worden wären, all diese Flüchtlinge aufzunehmen — so viele, mit all den Problemen, die das mit sich bringt —, dann wäre es nicht zum Brexit gekommen“. Dies sei der letzte Tropfen gewesen, „der das Fass zum Überlaufen brachte“.