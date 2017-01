Und was ist aus der Pressefreiheit geworden?

Die britische Premierministerin Theresa May will einen harten Brexit für ihr Land, berichten britische Medien. Der Zwölf-Punkte-Plan, den May am Dienstag vorgestellt hat, sieht ein Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion vor. Unter anderem sei eine Abkehr vom Europäischen Gerichtshof geplant.