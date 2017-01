Schon in den ersten Tagen nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump unzählige Erlässe unterschrieben. So verfügte der neue US-Präsident die Kündigung des Handelsabkommens TPP, den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, eine Verstärkung des Grenzschutzes sowie eine schärfere Einwanderungspolitik. Als nächster Schritt will Trump die US-Finanzierung internationaler Organisationen kürzen lassen.