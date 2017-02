Europäische IS-Kämpfer haben wohl Heimweh…

Das Terrorschutz-Dekret von US-Präsident Donald Trump hat in Europa für Wirbel gesorgt. So befürchten europäische Institutionen, dass einzelne EU-Länder dem neuen Dekret folgen könnten, teilte eine Quelle in Brüssel am Montag mit. Allerdings präzisiert sie nicht, um welche Staaten es konkret gehe.