Terrorismus ist kein Hindernis: USA liefern an Katar Kampfjets

Diese Kampfjets sollen während der schweren diplomatischen Krise in der Region nach Katar geliefert werden. Am 5. Juni hatten Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Libyen sowie Jemen, die Malediven und Mauritius die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie warfen dem Emirat „Unterstützung des Terrorismus“ und „Destabilisierung der Lage im Nahen Osten“ vor. Am 9. Juni hatte US-Präsident Donald Trump Katar auch vorgeworfen, den Terrorismus zu finanzieren.