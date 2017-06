Frei, und doch noch gefangen…

Demnach gab es nur vereinzelt Ausnahmen, dank denen Assange das natürliche Tageslicht zu spüren bekam: die wenigen Male, in denen er sich vom Balkon der Botschaft aus äußerte. In all diesen Jahren hörte er nie auf, weiter zu arbeiten und neue Materialien seiner Organisation zu veröffentlichen, hieß es. Er steht weiter im Kontakt mit seinen Anhängern.

Sämtliche Aussagen gegenüber Strafverfolgungsbehörden und Menschenrechtsorganisationen liefert er laut Medien, ohne das Botschaftsgebäude zu verlassen.

Seinen Anwälten zufolge hat sich sein Gesundheitszustand aufgrund seiner „Gefangenschaft“ verschlechtert. Der Grund dafür sei der Mangel an der frischen Luft und Sonne.

Laut den Angaben der Enthüllungsplattform WikiLeaks kostete die Observierung Assanges dem britischen Haushalt bereits fast 19 Millionen Pfund (rund 21,7 Millionen Euro).