Nato: Zuerst müssen wir Russland eindämmen!

Das Bündnis stieße heute auf ernste Schwierigkeiten in Europa, die vor allem mit Logistik und Schwächen in den Kommandostrukturen verbunden seien, berichtet das Magazin „Der Spiegel“ unter Berufung auf das Nato-Geheimdokument „Progress Report on the Alliance's Strengthened Deterrence and Defense Posture“.

Für den Fall eines Konflikts mit Russland könnte die Nato demzufolge wegen der schwache Verkehrsinfrastruktur leiden – es dürfte Problemen bei der Truppenverlegung geben.

Dem „Spiegel“ zufolge entsprechen sogar die Nato Response Force (dt: Nato-Rekationskräfte) heute nicht mehr den gestellten Anforderungen.