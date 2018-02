Genügt dem Pentagon die Erde nicht mehr?

Eisige Kälte und kräftige Schneefälle sind am Montag in Großbritannien eingetreten. Der britische nationale Wetterdienst Met Office hat das eiskalte Wetter, das Großbritannien erstmals in diesem Winter heimsucht, als „Beast from the East“, „Monster aus dem Osten“ bezeichnet. Verkehrsgesellschaften sagen Zugausfälle und -verspätungen voraus.