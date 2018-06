Su-25-Tiefflug über Strand: Kiewer Streitkräfte erklären seltsames Manöver

Der Tiefflug des Kampfjets Su-25 am Sonntag hat für viel Aufmerksamkeit im Netz gesorgt. Die ukrainischen Streitkräfte haben nun eine Begründung dargelegt.

Demnach soll der Flug im Rahmen der Luftübungen zum Schutz von staatlichen Militäreinrichtungen im Falle einer möglichen bewaffneten Aggression stattgefunden haben.

„Eine der Aufgaben bestand darin, die Fliegergegenwirkung gegen einen möglichen Feind in relativ niedrigen Flughöhen zu üben. Die Su-25 hat genau das gemacht. Der Flug wurde in einer gesetzlich erlaubten Höhe unter Befolgung der technischen Regeln absolviert. Für das Leben und die Sicherheit der Menschen am Strand bestand keine Gefahr”, erklärte der Armeesprecher Dmitri Strutynski.

