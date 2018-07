Handelsstreit zwischen den USA und China erreicht neue Stufe

Die US-Sonderzölle von 25 Prozent auf chinesische Importe sind laut der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag in Kraft getreten.

Der Gesamtwert der zollpflichtigen Waren wird auf 34 Milliarden US-Dollar geschätzt.

„Und dann haben wir weitere 16 Milliarden in zwei Wochen. Und dann sind wir, wie bekannt ist, auf weitere 200 Milliarden eingestellt, und nach den 200 Milliarden sind wir auf 300 Milliarden eingestellt“, sagte Trump am Donnerstagabend bei einer Flugreise zu einem Wahlkampfauftritt in Montana.

Chinas Handelsministerium erklärte wiederum, Peking sehe sich zu Gegenmaßnahmen gezwungen und habe keine andere Wahl als wegen der US-Zölle zurückzuschlagen.

Am 15. Juni hatten die USA 25-prozentige Grenzabgaben für Importe aus China im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar verhängt.

Als Reaktion kündigte China ebenfalls 25-Prozent-Zölle für 659 Waren aus den USA im Gesamtwert von 50 Milliarden US-Dollar an. Ab dem 6. Juli soll eine Importgebühr für 545 Güter mit einem Gesamtwert von 34 Milliarden US-Dollar gelten. Die Frist der Abgaben für den Rest der Produkte soll später bekannt gegeben werden.

